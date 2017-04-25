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25 апреля 2017, 13:43



Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распоряжение правительства о подписании соглашения об укреплении международного арктического научного сотрудничества.

Соглашением предусматривается проведение заранее согласованных научных исследований, в котором стороны будут содействовать доступу участников соглашения в наземные, прибрежные, атмосферные и морские пространства в установленных географических районах Арктики. Здесь государства-участники буду соблюдать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию сторон, в том числе за пределами национальной юрисдикции в открытом море к северу от 62° северной широты. Проект соглашения разработан специально созданной международной целевой группой с участием представителей России в соответствии с решениями министерских сессий Арктического совета, закрепленными в Кирунской декларации 2013 года и Икалуитской декларации 2015 года.

Просмотров:115 Документ направлен на облегчение проведения международных научных исследований в Арктике, активизацию контактов между учеными, обмен результатами научных исследований, упрощение пересечения границы и возможности совместного использования научной инфраструктуры.Соглашением предусматривается проведение заранее согласованных научных исследований, в котором стороны будут содействовать доступу участников соглашения в наземные, прибрежные, атмосферные и морские пространства в установленных географических районах Арктики. Здесь государства-участники буду соблюдать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию сторон, в том числе за пределами национальной юрисдикции в открытом море к северу от 62° северной широты.Проект соглашения разработан специально созданной международной целевой группой с участием представителей России в соответствии с решениями министерских сессий Арктического совета, закрепленными в Кирунской декларации 2013 года и Икалуитской декларации 2015 года.