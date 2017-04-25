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25 апреля 2017, 13:48



Норильские борцы греко-римского стиля успешно выступили на первенстве Красноярского края среди учащихся.

«Ребята выступили достойно, выполнили все установки. Для большинства из них это первенство стало первым серьезным опытом выступлений. В конце мая мы отправляемся на учебно-тренировочные сборы в Тесь, после чего, надеюсь, сможем еще лучше выступить на краевой, а затем и всероссийской арене», - сказал тренер-преподаватель по греко-римской борьбе ДЮСШ Алексей Калинин.

Просмотров:108 Соревнования прошли в Железногорске и собрали более 140 участников. Наш город представляли воспитанники ДЮСШ в составе шести спортсменов, для которых состязания стали заключительными в этом спортивном сезоне, все они заняли призовые места. В частности, золотые медали первенства достались Нурану Алиеву в весовой категории 32 кг, Хаджимураду Камалову (38 кг) и Артуру Дзускаеву (50 кг). Серебро в активе Амира Шахбанова (46 кг). Бронза у Никиты Чуркина (38 кг) и Ислама Казгереева (42 кг). В общекомандном зачете норильская дружина расположилась на четвертом месте среди 14 команд-участниц, при этом в остальных командах количество спортсменов было примерно в два раза больше.«Ребята выступили достойно, выполнили все установки. Для большинства из них это первенство стало первым серьезным опытом выступлений. В конце мая мы отправляемся на учебно-тренировочные сборы в Тесь, после чего, надеюсь, сможем еще лучше выступить на краевой, а затем и всероссийской арене», - сказал тренер-преподаватель по греко-римской борьбе ДЮСШ Алексей Калинин.