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25 апреля 2017, 14:53



Победители и участники всех конкурсов Заполярки приглашаются на экскурсию в Норильскую Епархию



Просмотров:108 Ребятам расскажут о Православной культуре, иконах и росписи, об истории кафедрального собора «Всех скорбящих Радость». Проведут по залам первого норильского храма Рождества Иоанна Предтечи, который находится в едином комплексе с Норильской епархией. Желающих отправиться в культурное путешествие ждут 28 апреля в 15.00 у крыльца малого Храма. Необходимо предварительно записаться по тел 8-9069023838, сообщив фамилию, имя ребенка, возраст.