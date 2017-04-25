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25 апреля 2017, 15:31



Сегодня православные отмечают Радоницу. Его название происходит от слова радость - ведь праздник Пасхи продолжается

Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище - помолиться об усопших. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы призывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную.

Просмотров:102 Церковь назначает специальный день - Радоницу - для посещения кладбища, этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели.Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище - помолиться об усопших. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы призывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную.