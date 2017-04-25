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Пасха 2017

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 апреля 2017, 16:03

На ремонт фасадов и реконструкцию зданий Норильска этим летом будет направлено из городского бюджета более 800 миллионов рублей в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 год.


На восьми зданиях обновят фасад: в гимназии № 5, в спальном корпусе интерната № 2, КСЦОН в Талнахе, ГЦК. В этом году впервые будет применена новая технология отделки, пояснил начальник МКУ «УКРиС» Дмитрий Самородов.
- Старые облицовочные панели демонтируют, поскольку они не соответствуют современным стандартам. После реконструкции поврежденной кирпичной кладки на стены нанесут специальное теплоизоляционное покрытие в виде шпаклевочной основы, укрепят все это армированной сеткой, заштукатурят и окрасят в желаемый цвет. Во многих городах России этот метод уже одобрили, и, возможно, если в Норильске он себя оправдает, то в городе откажутся от других технологий оформления фасадов зданий, - отметил Дмитрий Самородов.
Помимо этого в городе будет заменено порядка 6,5 тысячи квадратных метров кровли. В числе первых - здания, требующие срочного вмешательства, где ремонт не производился десяток лет: жилой дом на Талнахской, 44, школы № 37, № 39, № 40, третий корпус гимназии № 1 и две школы в Снежногорске.
Систему пожаротушения намерены поменять во всех муниципальных учреждениях Норильска. Доберутся и до подполий ЗАГСа и управления имущества, усилив несущие конструкции этих помещений. Возле двенадцати садов и школ отремонтируют асфальтовое покрытие. На двадцати объектах муниципальной собственности заменят горючие материалы внутри помещения по путям эвакуации людей, установят новые огнестойкие дверные блоки.
Планируется также этим летом начать двухлетнюю реконструкцию будущих детских садов на ул. Московской, 18, и Бауманской, 21. Новое здание с просторной раздевалкой и душевыми для удобства спортсменов появится этим летом на лыжной базе "Оль-Гуль".
Отдельная тема – благоустройство территории, прилегающей к озеру Долгое. В этом году, по словам Дмитрия Самородова, первый этап работ ограничится очисткой и выравниванием рельефа площади, проведением коммуникаций, отсыпкой дорожек под брусчатку.
Порядка 30% подрядных организаций уже выбраны, окончательно все подрядчики определятся к середине мая. Объекты общего и дошкольного образования должны быть сданы к началу августа. Объем финансирования летних ремонтных работ на протяжении нескольких лет сохраняется в размере 800- 900 миллионов рублей.

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