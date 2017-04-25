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25 апреля 2017, 16:30



Олег Курилов примет участие в работе круглого стола при Общественной палате РФ

Также, по мнению Олега Курилова, для Норильска актуальна проблема низкого качества проектных и строительных работ. Сегодня в городе отсутствуют высокопрофессиональные специалисты, обладающие знаниями и опытом возведения зданий на вечномерзлых грунтах. При проведении конкурса на проектирование или строительство невозможно определить компетентность подрядчика, а указание на необходимость опыта работы при реализации проектов на территории Крайнего Севера считается ограничением конкуренции. Изменить эту ситуацию можно создав механизм, который позволит выделить строителей и проектировщиков, работающих на вечной мерзлоте, из общего количества таких специалистов. К примеру, посредством предоставления специального допуска СРО или аккредитации в Минстрое России. Это, в свою очередь потребует внесение изменений в федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части установления дополнительных требований к участникам торгов, независимо от вида закупки (аукцион или конкурс) и начальной цены контракта. Это позволит определять подрядчиков не по наименьшей цене, а по его надежности и деловой репутации, учитывая опыт работы в условиях Крайнего Севера и производственные ресурсы.

Просмотров:115 Глава Норильска озвучит проблемы развития предпринимательства в условиях Крайнего Севера и предложит возможные способы их решения. Один их них – расширение местных рынков сбыта продукции путем внесения поправок в соответствующие федеральные законы, предусматривающих установление обязательного минимального объема закупок, участвовать в которых могут только предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера.Также, по мнению Олега Курилова, для Норильска актуальна проблема низкого качества проектных и строительных работ. Сегодня в городе отсутствуют высокопрофессиональные специалисты, обладающие знаниями и опытом возведения зданий на вечномерзлых грунтах. При проведении конкурса на проектирование или строительство невозможно определить компетентность подрядчика, а указание на необходимость опыта работы при реализации проектов на территории Крайнего Севера считается ограничением конкуренции. Изменить эту ситуацию можно создав механизм, который позволит выделить строителей и проектировщиков, работающих на вечной мерзлоте, из общего количества таких специалистов. К примеру, посредством предоставления специального допуска СРО или аккредитации в Минстрое России. Это, в свою очередь потребует внесение изменений в федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части установления дополнительных требований к участникам торгов, независимо от вида закупки (аукцион или конкурс) и начальной цены контракта. Это позволит определять подрядчиков не по наименьшей цене, а по его надежности и деловой репутации, учитывая опыт работы в условиях Крайнего Севера и производственные ресурсы.