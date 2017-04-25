Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2017, 16:43



Таймыр через пять лет может остаться без специалистов-оленеводов

Семен Пальчин – ненец из большого рода оленеводов-промысловиков Пальчиных Носковской тундры Таймыра, проработавший много лет в законодательных и исполнительных органах государственной власти Таймыра, знает, о чем говорит: «В правительстве края нет специалистов, разбирающихся в оленеводстве. Кадровый голод ощущается и в территориях: на Таймыре, где сосредоточено 97% поголовья домашнего оленя края, нет ни одного зоотехника, работающего в хозяйствах, как нет ни одного студента вуза, обучающегося сельскохозяйственным профессиям. То есть можно смело прогнозировать, что через пять лет местных специалистов в этой области уже не будет». В документе отмечается, что за последние десятилетия в оленеводстве произошли большие изменения. Так, не осталось оленей у самого древнего народа Таймыра — нганасан. Жители 19 поселков, занимавшиеся оленеводством ранее, в настоящее время кормятся сезонными промыслами, полностью зависят от краткосрочной путины, миграции диких северных оленей и живут на социальные пособия. В Эвенкии численность домашних оленей постоянно снижается. За последние 10 лет произошло уменьшение более чем вдвое, и в настоящее время там насчитывается около 2,3 тысяч животных. На Таймыре за эти годы общее количество домашних оленей возросло в 2,5 раза — до 110 тысяч животных. Из них почти 105 тысяч — на левобережье Енисея, благодаря оленеводам поселков Носок и Тухард. Также происходит истощение пастбищ - ученые НИИ сельского хозяйства и экологи Арктики выявили, что нагрузка на пастбища в районе Тухардской тундры вдвое превышает кормовую базу. Поголовье оленей в Тухардской тундре увеличилось с 18 до 40 тыс. голов и продолжает расти. Доклад уполномоченного по итогам 2016 года будет рассмотрен на сессии законодательного собрания Красноярского края в конце апреля.

Просмотров:111 Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семена Пальчина по итогам работы за 2016 год.Семен Пальчин – ненец из большого рода оленеводов-промысловиков Пальчиных Носковской тундры Таймыра, проработавший много лет в законодательных и исполнительных органах государственной власти Таймыра, знает, о чем говорит: «В правительстве края нет специалистов, разбирающихся в оленеводстве. Кадровый голод ощущается и в территориях: на Таймыре, где сосредоточено 97% поголовья домашнего оленя края, нет ни одного зоотехника, работающего в хозяйствах, как нет ни одного студента вуза, обучающегося сельскохозяйственным профессиям. То есть можно смело прогнозировать, что через пять лет местных специалистов в этой области уже не будет».В документе отмечается, что за последние десятилетия в оленеводстве произошли большие изменения. Так, не осталось оленей у самого древнего народа Таймыра — нганасан. Жители 19 поселков, занимавшиеся оленеводством ранее, в настоящее время кормятся сезонными промыслами, полностью зависят от краткосрочной путины, миграции диких северных оленей и живут на социальные пособия.В Эвенкии численность домашних оленей постоянно снижается. За последние 10 лет произошло уменьшение более чем вдвое, и в настоящее время там насчитывается около 2,3 тысяч животных. На Таймыре за эти годы общее количество домашних оленей возросло в 2,5 раза — до 110 тысяч животных. Из них почти 105 тысяч — на левобережье Енисея, благодаря оленеводам поселков Носок и Тухард. Также происходит истощение пастбищ - ученые НИИ сельского хозяйства и экологи Арктики выявили, что нагрузка на пастбища в районе Тухардской тундры вдвое превышает кормовую базу. Поголовье оленей в Тухардской тундре увеличилось с 18 до 40 тыс. голов и продолжает расти.Доклад уполномоченного по итогам 2016 года будет рассмотрен на сессии законодательного собрания Красноярского края в конце апреля.