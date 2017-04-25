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25 апреля 2017, 16:52



Тяжелоатлет Геннадий Мурашов стал победителем Всемирных игр среди ветеранов в Новой Зеландии

Всемирные игры проводятся каждые четыре года в 28 видах спорта. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 35 лет. В этом году в состязаниях было зарегистрировано более 45 тысяч участников.

Просмотров:105 В Окленде наш земляк выступил в возрастной группе 65-69 лет и весовой категории до 94 кг. В сумме двоеборья ему покорилась планка в 180 кг. Прежде норильчанин признавался сильнейшим в Играх 2002-го года (Австралия) и 2005-го (Канада), а также был бронзовым призером в 2009-м (Австралия) и в 2013-м (Италия).Всемирные игры проводятся каждые четыре года в 28 видах спорта. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 35 лет. В этом году в состязаниях было зарегистрировано более 45 тысяч участников.