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25 апреля 2017, 17:04



Группа ученых Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) намерена провести масштабные исследования по выявлению и изучению памятников истории полярного судоходства XVIII – XX вв. в устье Енисея

При помощи гидролокатора бокового обзора планируется исследовать британскую паровую шхуну «Темза», затонувшую в 1877-78 гг. и найденную в 2016 году. Судном командовал один из первых исследователей Северного морского пути известный английский мореплаватель Джозеф Виггинс. Его британская паровая яхта «Темза» – первое паровое судно, зашедшее в Енисей. В 1877 году пароход сел на мель в районе современной Игарки. Именно с этой паровой шхуны начался отсчет погибших на Енисее кораблей. В планах на 2017 год - изучение участка от Дудинки до поселка Воронцово и завершение экспедиции далее в поселок Диксон. В ходе полевых исследований ученые собираются зафиксировать объекты полярного судоходства, которые ранее не подвергались изучению. Одна из важных задач - найти место зимовки экипажа клипер-бота «Северное сияние» в архипелаге Бреховских островов в 1876-77 гг. Сведения о погибшем русском полярном судне помогут в решении вопроса об истории судостроения на Енисее, дадут информацию о технических характеристиках судов и их конструкционных особенностях. Как говорят исследователи, помимо решения сугубо фундаментальных задач изучение необходимо для уточнения гидрографии нижнего Енисея. А выявленные памятники и проведенные исторические эксперименты, связанные с историей судоходства, навигации и картографии, позволят открыть новые маршруты на севере Красноярского края, повысив туристическую привлекательность региона.

Просмотров:95 При помощи гидролокационной аппаратуры ученые собираются исследовать устье Енисея и Енисейского залива, чтобы найти затонувшие суда, связанные с историей освоения Северного морского пути. К объектам, представляющим особый интерес, относятся британский транспорт Roddam, затонувший в ходе экспедиции Министерства путей сообщения в 1905 году.При помощи гидролокатора бокового обзора планируется исследовать британскую паровую шхуну «Темза», затонувшую в 1877-78 гг. и найденную в 2016 году.Судном командовал один из первых исследователей Северного морского пути известный английский мореплаватель Джозеф Виггинс. Его британская паровая яхта «Темза» – первое паровое судно, зашедшее в Енисей. В 1877 году пароход сел на мель в районе современной Игарки. Именно с этой паровой шхуны начался отсчет погибших на Енисее кораблей.В планах на 2017 год - изучение участка от Дудинки до поселка Воронцово и завершение экспедиции далее в поселок Диксон. В ходе полевых исследований ученые собираются зафиксировать объекты полярного судоходства, которые ранее не подвергались изучению.Одна из важных задач - найти место зимовки экипажа клипер-бота «Северное сияние» в архипелаге Бреховских островов в 1876-77 гг. Сведения о погибшем русском полярном судне помогут в решении вопроса об истории судостроения на Енисее, дадут информацию о технических характеристиках судов и их конструкционных особенностях.Как говорят исследователи, помимо решения сугубо фундаментальных задач изучение необходимо для уточнения гидрографии нижнего Енисея. А выявленные памятники и проведенные исторические эксперименты, связанные с историей судоходства, навигации и картографии, позволят открыть новые маршруты на севере Красноярского края, повысив туристическую привлекательность региона.