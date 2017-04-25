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25 апреля 2017, 17:28



В Норильске прошли духовно-просветительские встречи под общим названием «Заполярная Пасха»

А 23 апреля музыкальная гостиная местной общественной организации «Центр милосердия города Норильска» собрала ветеранов Великой Отечественной войны, членов общества «Защита прав репрессированных граждан» и организации «Дети войны». В актовом зале Духовно-просветительского центра Норильской епархии перед гостями выступили малыши гимназии № 4, хор «Вдохновение», ансамбль «Созведие», музыкант Рустам Шахисламов и др. После концерта участники и гости праздника отведали пасхальное угощение. На мероприятиях присутствовали гости из Красноярска: заместитель директора центра духовной культуры «Красноярское Воскресение», член общественных советов Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Владимир Перевалов, консультант управления общественных связей губернатора Красноярского края, член Союза журналистов России Сергей Щеглов, владыка Норильский и Туруханской епархии отец Агафангел и другие представители духовенства.

Просмотров:100 22 апреля в Концертном зале Норильской детской школы искусств в рамках встреч состоялся концерт «Славянская душа». Певица из Санкт-Петербурга Светлана Сибирская, дипломант Всероссийского музыкального фестиваля «Невские купола», исполнила для норильской публики духовные песни, баллады и романсы.А 23 апреля музыкальная гостиная местной общественной организации «Центр милосердия города Норильска» собрала ветеранов Великой Отечественной войны, членов общества «Защита прав репрессированных граждан» и организации «Дети войны». В актовом зале Духовно-просветительского центра Норильской епархии перед гостями выступили малыши гимназии № 4, хор «Вдохновение», ансамбль «Созведие», музыкант Рустам Шахисламов и др. После концерта участники и гости праздника отведали пасхальное угощение.На мероприятиях присутствовали гости из Красноярска: заместитель директора центра духовной культуры «Красноярское Воскресение», член общественных советов Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Владимир Перевалов, консультант управления общественных связей губернатора Красноярского края, член Союза журналистов России Сергей Щеглов, владыка Норильский и Туруханской епархии отец Агафангел и другие представители духовенства.