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25 апреля 2017, 17:29



Таймырский краеведческий музей провел презентацию своего проекта «Их лики светлые как сполохи полярного сияния»

Всего на конкурс поступило 797 заявок из 73 регионов Российской Федерации, 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. На днях подведены итоги конкурса: известно, что победителями стали 267 проектов, в числе которых и проект Таймырского краеведческого музея.

Просмотров:94 Напомним, в 2016 году КГБУК «Таймырский краеведческий музей» принял участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-2017». Цель данного конкурса – поддержка гражданских инициатив, развивающих масштабное и разностороннее сотрудничество между Церковью, православной общественностью, предпринимателями и государством.Всего на конкурс поступило 797 заявок из 73 регионов Российской Федерации, 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. На днях подведены итоги конкурса: известно, что победителями стали 267 проектов, в числе которых и проект Таймырского краеведческого музея.