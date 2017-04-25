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25 апреля 2017, 17:36



Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя

В апреле 2017 года стражи порядка провели 13 проверок, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала года проведено уже более 50 таких проверок. Алкоголь из незаконного оборота полицейскими не изымался, однако выявлено 13 фактов реализации спиртного в нестационарных объектах торговли в нарушение Федерального Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции». По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму более 123 тысяч рублей. Всего с начала года в рамках системной работы по пресечению незаконного оборота алкоголя норильские стражи порядка оштрафовали нарушающих Закон продавцов и владельцев торговых точек на сумму свыше 400 тысяч рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования. В отношении десяти нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности в течение года, в управлении имущества городской администрации рассматривается вопрос об одностороннем расторжении договоров на аренду земельных участков.

Просмотров:99 Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.В апреле 2017 года стражи порядка провели 13 проверок, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала года проведено уже более 50 таких проверок.Алкоголь из незаконного оборота полицейскими не изымался, однако выявлено 13 фактов реализации спиртного в нестационарных объектах торговли в нарушение Федерального Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции».По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму более 123 тысяч рублей.Всего с начала года в рамках системной работы по пресечению незаконного оборота алкоголя норильские стражи порядка оштрафовали нарушающих Закон продавцов и владельцев торговых точек на сумму свыше 400 тысяч рублей.Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования. В отношении десяти нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности в течение года, в управлении имущества городской администрации рассматривается вопрос об одностороннем расторжении договоров на аренду земельных участков.