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25 апреля 2017, 17:39



Полицейские в районах края проводят работу по профилактике пожаров

Участковые уполномоченные во взаимодействии с сотрудниками пожарного надзора в частном жилом секторе, в дачных и садовых обществах полиции проводят профилактические беседы с гражданами. Полицейские разъясняют правила пожарной безопасности и ответственность за их нарушение. Сотрудники Госавтоинспекции на маршрутах патрулирования обращаются к водителям автотранспорта с просьбой о своевременном информировании сотрудников полиции об очагах возникновения пожаров в полосе автодорог по телефону «02». Напомним, нарушителям грозит административная ответственность по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП РФ , которая предусматривает наказание в виде штрафа на сумму более полутора тысяч рублей. Также уголовная ответственность, предусмотрена статьей 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» УК РФ. Санкция данной статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

Просмотров:94 В целях принятия дополнительных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, руководством Главного управления МВД по краю организован комплекс профилактических мер.Участковые уполномоченные во взаимодействии с сотрудниками пожарного надзора в частном жилом секторе, в дачных и садовых обществах полиции проводят профилактические беседы с гражданами. Полицейские разъясняют правила пожарной безопасности и ответственность за их нарушение.Сотрудники Госавтоинспекции на маршрутах патрулирования обращаются к водителям автотранспорта с просьбой о своевременном информировании сотрудников полиции об очагах возникновения пожаров в полосе автодорог по телефону «02».Напомним, нарушителям грозит административная ответственность по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП РФ , которая предусматривает наказание в виде штрафа на сумму более полутора тысяч рублей. Также уголовная ответственность, предусмотрена статьей 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» УК РФ. Санкция данной статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.