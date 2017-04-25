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25 апреля 2017, 17:45



Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги профилактического мероприятия «Тонировка»

За время проведения мероприятия за нарушения правил тонировки к административной ответственности привлечено 18 автомобилистов. С начала 2017 года дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 446 водителей. Напомним, что в соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол должно составлять не менее 70 процентов. Ответственность за нарушение установленных требований предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, согласно которой штраф составляет 500 рублей, а водителю предлагается устранить правонарушение на месте. В случае отказа водителя снять тонировку, он может подвергнуться не только штрафу, но и административному аресту. Данное требование распространяется и на транспортные средства, на передних стеклах которых установлены шторки. Сотрудники ГИБДД напоминают, что независимо от проведения тематического рейдового мероприятия, инспекторы ДПС ежедневно ведут работу по выявлению водителей, управляющих автомобилями с чрезмерной тонировкой.

Просмотров:105 Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия «Тонировка», во время которого дорожные полицейские проверяли автомобили, у которых светопропускная способность стекол не соответствует требованиям Технического регламента.За время проведения мероприятия за нарушения правил тонировки к административной ответственности привлечено 18 автомобилистов. С начала 2017 года дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 446 водителей.Напомним, что в соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол должно составлять не менее 70 процентов.Ответственность за нарушение установленных требований предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, согласно которой штраф составляет 500 рублей, а водителю предлагается устранить правонарушение на месте. В случае отказа водителя снять тонировку, он может подвергнуться не только штрафу, но и административному аресту. Данное требование распространяется и на транспортные средства, на передних стеклах которых установлены шторки.Сотрудники ГИБДД напоминают, что независимо от проведения тематического рейдового мероприятия, инспекторы ДПС ежедневно ведут работу по выявлению водителей, управляющих автомобилями с чрезмерной тонировкой.