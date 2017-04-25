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25 апреля 2017, 17:50



Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и глава МВД ЧР Руслан Алханов проверили несение службы красноярских полицейских в Итум-Калинском районе

Руководители двух подразделений обсудили вопросы взаимодействия ведомств и особенности несения службы сводным отрядом полиции края на территории республики. После этого Александр Речицкий и Руслан Алханов лично выехали в один из самых отдаленных горных районов Чечни – Итум-Калинский – на место расположения оперативной группы ГУ МВД по краю. Как подчеркнул глава МВД по ЧР, красноярские полицейские вместе с постоянно действующим районным отделом внутренних дел успешно выполняют все поставленные перед ними задачи. По его словам, взаимодействие между полицейскими налажено на должном уровне. Наравне с местными сотрудниками красноярские полицейские достойно стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают охрану общественного порядка в районе. Во время посещения красноярского отряда глава ГУ МВД по краю проверил боеготовность самих сотрудников, их реагирование на изменение ситуации. После этого генерал-майор полиции встретился с личным составом оперативной группы, обозначил особенности нахождения в такой длительной командировке и рассмотрел вопросы личного и служебного характера, проверил условия несения службы сотрудников красноярской полиции. При этом основное внимание было обращено на морально-психологический климат в коллективе. Начальник ГУ МВД по краю детально изучил быт сотрудников полиции, особенности взаимодействия с представителями органов местного самоуправления. Также генерал-майор провел встречу с главой Итум-Калинского района Хамзатом Темирбулатовым и руководством районного ОВД. В итоге была достигнута главная цель – начальник Главного управления лично убедился в том, что красноярцы готовы к несению службы в непростых условиях, и что морально-психологический климат в отряде, который несет службу за пределами края, благоприятный. Сотрудники полиции, которым еще в течение шести месяцев предстоит обеспечивать охрану общественного порядка в Итум-Калинском районе, продолжают успешно выполнять все поставленные перед ними задачи и вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка на территории Северо-Кавказского региона. Александр Речицкий также подчеркнул, что рядовой и сержантский состав полиции, имеющий соответствующее образование, после служебной командировки будет рекомендован для дальнейшего прохождения службы на офицерских должностях. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:109 Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майор полиции Александр Речицкий провел рабочую встречу с главой МВД Чеченской Республики генерал-лейтенантом полиции Русланом Алхановым.Руководители двух подразделений обсудили вопросы взаимодействия ведомств и особенности несения службы сводным отрядом полиции края на территории республики. После этого Александр Речицкий и Руслан Алханов лично выехали в один из самых отдаленных горных районов Чечни – Итум-Калинский – на место расположения оперативной группы ГУ МВД по краю.Как подчеркнул глава МВД по ЧР, красноярские полицейские вместе с постоянно действующим районным отделом внутренних дел успешно выполняют все поставленные перед ними задачи. По его словам, взаимодействие между полицейскими налажено на должном уровне. Наравне с местными сотрудниками красноярские полицейские достойно стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают охрану общественного порядка в районе.Во время посещения красноярского отряда глава ГУ МВД по краю проверил боеготовность самих сотрудников, их реагирование на изменение ситуации. После этого генерал-майор полиции встретился с личным составом оперативной группы, обозначил особенности нахождения в такой длительной командировке и рассмотрел вопросы личного и служебного характера, проверил условия несения службы сотрудников красноярской полиции. При этом основное внимание было обращено на морально-психологический климат в коллективе.Начальник ГУ МВД по краю детально изучил быт сотрудников полиции, особенности взаимодействия с представителями органов местного самоуправления. Также генерал-майор провел встречу с главой Итум-Калинского района Хамзатом Темирбулатовым и руководством районного ОВД.В итоге была достигнута главная цель – начальник Главного управления лично убедился в том, что красноярцы готовы к несению службы в непростых условиях, и что морально-психологический климат в отряде, который несет службу за пределами края, благоприятный. Сотрудники полиции, которым еще в течение шести месяцев предстоит обеспечивать охрану общественного порядка в Итум-Калинском районе, продолжают успешно выполнять все поставленные перед ними задачи и вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка на территории Северо-Кавказского региона.Александр Речицкий также подчеркнул, что рядовой и сержантский состав полиции, имеющий соответствующее образование, после служебной командировки будет рекомендован для дальнейшего прохождения службы на офицерских должностях.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю.