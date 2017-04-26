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26 апреля 2017, 12:13



Жителей арктического поселка на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка.

Эвакуация жителей поселка будет производиться вертолетами Ми-8 АО "Норильск-Авиа" и далее по разработанному маршруту автобусами до временного пункта размещения", - сказал Жигульский. По его словам, из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы порта в Дудинке (затопляются ежегодно) и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха - Норильск и конденсатопровода Мессояха - Дудинка. И. о. начальника гидротехнической службы центра диагностики Заполярного филиала "Норникеля" Тамара Матвиенко сообщила, что кромка льда на реке Енисей по состоянию на 24 апреля 2017 года находится в более чем 1,3 тыс. километров от Дудинки.

Просмотров:139 Жители поселка Левинские Пески, самого паводкоопасного населенного пункта на Таймыре в Красноярском крае, в случае подтопления будут эвакуированы с помощью вертолетов. Об этом сообщил замначальника управления по делам ГО и ЧС Вадим Жигульский на совещании в администрации района. "Наиболее паводкоопасным районом на территории Таймыра является поселок Левинские Пески с фактически проживающим населением 51 человек.Эвакуация жителей поселка будет производиться вертолетами Ми-8 АО "Норильск-Авиа" и далее по разработанному маршруту автобусами до временного пункта размещения", - сказал Жигульский.По его словам, из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы порта в Дудинке (затопляются ежегодно) и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха - Норильск и конденсатопровода Мессояха - Дудинка.И. о. начальника гидротехнической службы центра диагностики Заполярного филиала "Норникеля" Тамара Матвиенко сообщила, что кромка льда на реке Енисей по состоянию на 24 апреля 2017 года находится в более чем 1,3 тыс. километров от Дудинки.