Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2017, 12:31



Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов дал оценку состояния загрязненности атмосферного воздуха в Красноярском крае. В Норильске наблюдаются значительные экологические улучшения.

Роман Пукалов: "В рамках нашего проекта "Экологический рейтинг субъектов РФ" эксперты "Зеленого патруля" внимательно следят за экологической ситуацией в Красноярском крае. В марте - апреле 2016 года мы проводили комплексную экспедицию "Чем дышит Красноярский край?" и знаем реальную экологическую ситуацию в большинстве крупных городов Красноярского края. В первой половине апреля 2017 года мы провели повторные отборы проб снега и атмосферного воздуха в тех же точках, что и год назад, и можем судить о последних изменениях экологической ситуации в крае. Начнем с хороших новостей. На головы жителей Норильска после закрытия близкорасположенного к жилой зоне никелевого завода стало выпадать гораздо меньше никеля, диоксида серы, взвешенных веществ. Данные химических анализов снега, копившего загрязнения всю зиму, показывают, что объем загрязнение на жилой территории Норильска сократился с лета прошлого года не на 30 процентов, а почти на 50%. По загрязненностью никелем показатели на селитебных территориях Норильска достигли нормы. В целом после реализации 1-го этапа природоохранных мероприятий компанией "Норникель" в самом городе Норильске объем загрязнений снизился почти на 400 тысяч тонн. Второй положительный момент. На фоновых территориях края (малозагрязненных, удаленных от крупных промышленных центров) между Красноярском и Канском в тайге снег накопил меньше загрязнений, чем за прошлую зиму 2015-2016. А вот по Красноярску положительных новостей мало". Эксперт рассказал о методиках отбора проб воздуха и снежного покрова в одних и тех же точках два года подряд, об индикаторных веществах и показателях для различных источников загрязнения, об атмосферных явлениях в городе Красноярске, приводящих к возникновению неблагоприятных метеорологических явлений (НМУ), связанных с застоем воздуха, создающим препятствия для рассеивания загрязнения. Роман Пукалов: "Низкие, с высотой труб до 50 метров, источники выбросов: котельные, угольные котлы малого и среднего бизнеса, автохлам на дорогах Красноярска с огромным количеством выхлопных газов - это бич столицы края. В безветренную погоду холодный воздух сползает по склонам сопок в долины, а теплый воздух "колпаком" накрывает город и не дает рассеяться, подняться вверх загрязнениям. Самым грязным районами города по загрязнению металлами, взвешенными веществами стали район Покровки и Цементников. Водородный показатель pH достигает здесь 9.5-9.7 единиц, что характерно уже для мыльного щелочного раствора. Если на неделю оставить автомобиль в районах Красноярска Водники или Цементники, то таким раствором можно смыть с автомобиля не только цементную пыль, но и краску. В центре, на Покровке, главным источником загрязнения являются частные угольные котлы с низкими трубами. В районе улицы Телевизорной в химическом анализе снега четко прослеживается сильное влияние выбросов местной котельной. Но, всегда необходимо отдавать себе отчет, что тысяча тонн угольной сажи не сопоставима по опасности с тонной бензпирена, формальдегида или фтористых веществ, которые относятся к 1-му и 2-му классам опасности. Отборами проб воздуха зафиксированы повышенные концентрации фтористого водорода в районе КРАЗа. Автотранспорт Красноярска дает более 50% объемов выбросов загрязняющих веществ. При этом в выхлопных газах автомобилей содержаться гораздо более опасные вещества, чем в выбросах теплоэнергетики.

Просмотров:135 На Молодежной площадке Красноярского экономического форума "Поколение-2030" директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" рассказал о неоднородной экологической ситуации в Красноярском крае. С одной стороны, в регионе находятся крупнейший в Евразии "Большой Арктический" заповедник, огромный "Таймырский" заповедник, "Путоранский", "Центрально-Сибирский", "Тунгусский", "Саяно-Шушенский", "Столбы", национальный парк "Шушенский бор", природный парк "Ергаки" федерального значения. Больше 14 млн га вместе с охранными зонами составляют площади федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Велики и площади слабонарушенных природных территорий в труднодоступных местах региона, и есть перспективы развития системы ООПТ. Все это повышает устойчивость региона к различным антропогенным воздействиям. С другой стороны, большая часть населения Красноярского края проживает в городах с уровнем загрязнения атмосферы "высокий" или очень "высокий".Роман Пукалов: "В рамках нашего проекта "Экологический рейтинг субъектов РФ" эксперты "Зеленого патруля" внимательно следят за экологической ситуацией в Красноярском крае. В марте - апреле 2016 года мы проводили комплексную экспедицию "Чем дышит Красноярский край?" и знаем реальную экологическую ситуацию в большинстве крупных городов Красноярского края. В первой половине апреля 2017 года мы провели повторные отборы проб снега и атмосферного воздуха в тех же точках, что и год назад, и можем судить о последних изменениях экологической ситуации в крае. Начнем с хороших новостей. На головы жителей Норильска после закрытия близкорасположенного к жилой зоне никелевого завода стало выпадать гораздо меньше никеля, диоксида серы, взвешенных веществ. Данные химических анализов снега, копившего загрязнения всю зиму, показывают, что объем загрязнение на жилой территории Норильска сократился с лета прошлого года не на 30 процентов, а почти на 50%. По загрязненностью никелем показатели на селитебных территориях Норильска достигли нормы. В целом после реализации 1-го этапа природоохранных мероприятий компанией "Норникель" в самом городе Норильске объем загрязнений снизился почти на 400 тысяч тонн. Второй положительный момент. На фоновых территориях края (малозагрязненных, удаленных от крупных промышленных центров) между Красноярском и Канском в тайге снег накопил меньше загрязнений, чем за прошлую зиму 2015-2016. А вот по Красноярску положительных новостей мало". Эксперт рассказал о методиках отбора проб воздуха и снежного покрова в одних и тех же точках два года подряд, об индикаторных веществах и показателях для различных источников загрязнения, об атмосферных явлениях в городе Красноярске, приводящих к возникновению неблагоприятных метеорологических явлений (НМУ), связанных с застоем воздуха, создающим препятствия для рассеивания загрязнения.Роман Пукалов: "Низкие, с высотой труб до 50 метров, источники выбросов: котельные, угольные котлы малого и среднего бизнеса, автохлам на дорогах Красноярска с огромным количеством выхлопных газов - это бич столицы края. В безветренную погоду холодный воздух сползает по склонам сопок в долины, а теплый воздух "колпаком" накрывает город и не дает рассеяться, подняться вверх загрязнениям. Самым грязным районами города по загрязнению металлами, взвешенными веществами стали район Покровки и Цементников. Водородный показатель pH достигает здесь 9.5-9.7 единиц, что характерно уже для мыльного щелочного раствора. Если на неделю оставить автомобиль в районах Красноярска Водники или Цементники, то таким раствором можно смыть с автомобиля не только цементную пыль, но и краску. В центре, на Покровке, главным источником загрязнения являются частные угольные котлы с низкими трубами. В районе улицы Телевизорной в химическом анализе снега четко прослеживается сильное влияние выбросов местной котельной. Но, всегда необходимо отдавать себе отчет, что тысяча тонн угольной сажи не сопоставима по опасности с тонной бензпирена, формальдегида или фтористых веществ, которые относятся к 1-му и 2-му классам опасности. Отборами проб воздуха зафиксированы повышенные концентрации фтористого водорода в районе КРАЗа. Автотранспорт Красноярска дает более 50% объемов выбросов загрязняющих веществ. При этом в выхлопных газах автомобилей содержаться гораздо более опасные вещества, чем в выбросах теплоэнергетики.