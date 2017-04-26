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26 апреля 2017, 12:46



В Норильске госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшим.

Полицейскими установлено, что он не имел водительского удостоверения. Произведен забор крови для установления возможного опьянения. Водитель и пассажир автомобиля «Тойота» серьезно не пострадали, обоим назначено амбулаторное лечение. В настоящее время дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Просмотров:199 Сегодня около 7.00 на автодороге Норильск - Алыкель водитель автомобиля «Джили-Эмгранд», двигаясь из Норильска в сторону аэропорта, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир автомобиля «Джили-Эмгранд» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель 1985 года рождения госпитализирован в городскую больницу.Полицейскими установлено, что он не имел водительского удостоверения. Произведен забор крови для установления возможного опьянения. Водитель и пассажир автомобиля «Тойота» серьезно не пострадали, обоим назначено амбулаторное лечение.В настоящее время дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.