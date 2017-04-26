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26 апреля 2017, 15:33



Жертв радиационных аварий и катастроф вспоминают сегодня в Норильске.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому времени. В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе. Выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР. Существенно загрязненными оказались территории Украины (37,63 тысячи квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысячи квадратных километров) и европейской части России (59,3 тысячи квадратных километров). В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, в которых проживали около трех миллионов человек. В 16.00 в музее Норильска пройдет вечер памяти «Чернобыль-быль, Чернобыль-боль». В стенах музея встреча пройдет в формате читки воспоминаний очевидцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ее участниками станут те, кто был занят в ликвидации последствий, рискуя жизнью и здоровьем, те, кто не пропускал ни одного выпуска новостей в то тревожное для всего Союза время, переживая за родственников, друзей, соотечественников, оказавшихся волей судьбы где-то рядом. Музей приглашает на встречу всех желающих получить новый для себя опыт на основе воспоминаний людей, переживших страшную аварию.

Просмотров:135 Сегодня День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому времени.В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов,наработанных в облученном топливе.Выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР.Существенно загрязненными оказались территории Украины (37,63 тысячи квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысячи квадратных километров) и европейской части России (59,3 тысячи квадратных километров).В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, в которых проживали около трех миллионов человек.В 16.00 в музее Норильска пройдет вечер памяти «Чернобыль-быль, Чернобыль-боль». В стенах музея встреча пройдет в формате читки воспоминаний очевидцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Ее участниками станут те, кто был занят в ликвидации последствий, рискуя жизнью и здоровьем, те, кто не пропускал ни одного выпуска новостей в то тревожное для всего Союза время, переживая за родственников, друзей, соотечественников, оказавшихся волей судьбы где-то рядом.Музей приглашает на встречу всех желающих получить новый для себя опыт на основе воспоминаний людей, переживших страшную аварию.