Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2017, 15:44



25 молодых семей приобретут жилье в Норильске, используя социальную выплату от государства.

Каждая из них подтвердила статус нуждающейся в улучшении жилищных условий и подала документы в жилищный фонд города. Еще одно из условий попадания в программу – семья должна иметь доход, позволяющий получить кредит, или иные денежные средства, достаточные для покупки новой квартиры. Кроме того, возраст супругов не должен превышать 35 лет. Наличие детей не обязательно, но приветствуется. К слову, размер социальной выплаты для бездетной семьи равняется 362 тысячам, размер выплаты для семьи с тремя детьми составил более 800 тысяч рублей – сумма зависит от численного состава семьи. В прошлом году молодых семей, получивших свидетельства, было 17, в этом - 25. Общая сумма выплат 2017 года - чуть более 15 миллионов рублей; из них 2 миллиона 917 тысяч рублей - средства федерального бюджета, 7 млн 121 тыс. - краевого, в местном на эти цели предусмотрено 5 миллионов 128 тысяч. По условиям программы размер социальной выплаты составляет не менее 35 процентов от стоимости жилья (для семей, не имеющих детей) и не менее 40 процентов – для семей с детьми. 10 процентов из них финансируется из местной казны, остальное – региональные и федеральные деньги. Срок реализации свидетельства – 7 месяцев с даты выдачи документа.

Просмотров:128 Уже 10 лет на территории в рамках федеральной программы работает муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». С 2007 по 2017-й получателями социальных выплат стали 207 норильских семей.Каждая из них подтвердила статус нуждающейся в улучшении жилищных условий и подала документы в жилищный фонд города. Еще одно из условий попадания в программу – семья должна иметь доход, позволяющий получить кредит,или иные денежные средства, достаточные для покупки новой квартиры. Кроме того, возраст супругов не должен превышать 35 лет. Наличие детей не обязательно, но приветствуется. К слову, размер социальной выплаты для бездетнойсемьи равняется 362 тысячам, размер выплаты для семьи с тремя детьми составил более 800 тысяч рублей – сумма зависит от численного состава семьи.В прошлом году молодых семей, получивших свидетельства, было 17, в этом - 25. Общая сумма выплат 2017 года - чуть более 15 миллионов рублей; из них 2 миллиона 917 тысяч рублей - средства федерального бюджета, 7 млн 121 тыс. -краевого, в местном на эти цели предусмотрено 5 миллионов 128 тысяч.По условиям программы размер социальной выплаты составляет не менее 35 процентов от стоимости жилья (для семей, не имеющих детей) и не менее 40 процентов – для семей с детьми. 10 процентов из них финансируется из местной казны,остальное – региональные и федеральные деньги. Срок реализации свидетельства – 7 месяцев с даты выдачи документа.