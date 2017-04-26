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26 апреля 2017, 16:01



Норильск готовится отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Управление по делам культуры и искусства администрации Норильска подготовило программу празднования, оформив ее в виде праздничной афиши.

Завтра в музейно-выставочном комплексе Норильска откроется выставка "Ржевская битва: Ржев, Оленино, Белый...", посвященная Ржевско-Вяземской операции. Экспонаты из фондов Тверского государственного объединенного музея. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Норильска.

Просмотров:164 Норильск готовится отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Управление по делам культуры и искусства администрации Норильска подготовило программу празднования, оформив ее в виде праздничной афиши.Завтра в музейно-выставочном комплексе Норильска откроется выставка "Ржевская битва: Ржев, Оленино, Белый...", посвященная Ржевско-Вяземской операции. Экспонаты из фондов Тверского государственного объединенного музея. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Норильска.