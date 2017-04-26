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Пасха 2017

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26 апреля 2017, 16:12

Волейбол на снегу! В Норильске впервые пройдет открытый Арктический турнир по зимнему волейболу.


Соревнования пройдут 29 и 30 апреля среди мужских и женских команд. Организаторы турнира - федерация волейбола города Норильска под руководством ООО «Норильскникельремонт» при поддержке
управления по спорту администрации Норильска. Соревнования пройдут на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». Турнир пройдет на спортивной площадке (ул. Советская, д. 9).
Начало мероприятия в 12.00.

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    Список новостей

 26 апреля 2017 
18:58   Житель Норильска предстанет перед судом за кражу в кафе. 18:52   Норильские школьники приняли участие во Всероссийской акции «Проверь #ПРАВОзнание».
18:50   Творческая молодежь Норильска присоединилась к краевой акции «Пешеход на переход». 18:47   Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучат пути миграции диких северных оленей через плато Путорана в Красноярском крае.
18:45   Сегодня, 26 апреля, в Норильске проходит фестиваль творчества «Профессии родного города». 18:45   Выставка научно-технического творчества пройдет на станции юных техников в предстоящую пятницу.
18:41   В Норильске стартовал проект «Танцуй ради жизни, Норильск!», позволяющий молодым людям проявить активность в борьбе с ВИЧ и СПИДом. 18:38   Минстрой РФ к 2020 году намерен создать новые регламенты для строительства в Арктике.
18:15   Порядка 80 тысяч туристов смогут посещать российскую Арктику ежегодно. 18:07   Сегодня в Норильске стартовал городской конкурс «Танцующий норильчонок», объединивший более 150 участников из одиннадцати детских садов НПР.
16:12   Волейбол на снегу! В Норильске впервые пройдет открытый Арктический турнир по зимнему волейболу. 16:01   Норильск готовится отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Управление по делам культуры и искусства ...
15:44   25 молодых семей приобретут жилье в Норильске, используя социальную выплату от государства. 15:33   Жертв радиационных аварий и катастроф вспоминают сегодня в Норильске.
12:46   В Норильске госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшим. 12:33   Сегодня руководитель Главного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю проведет личный прием граждан
12:31   Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов дал оценку состояния загрязненности атмосферного воздуха ... 12:13   Жителей арктического поселка на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка.

 25 апреля 2017 
17:50   Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и глава МВД ЧР Руслан Алханов проверили несение службы красноярских полицейских в Итум-Калинском районе. 17:45   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги профилактического мероприятия «Тонировка».
17:39   Полицейские в районах края проводят работу по профилактике пожаров. 17:36   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
17:29   Таймырский краеведческий музей провел презентацию своего проекта «Их лики светлые как сполохи полярного сияния». 17:28   В Норильске прошли духовно-просветительские встречи под общим названием «Заполярная Пасха»
17:04   Группа ученых Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) намерена провести масштабные исследования по выявлению и изучению памятников ... 16:52   Тяжелоатлет Геннадий Мурашов стал победителем Всемирных игр среди ветеранов в Новой Зеландии.
16:43   Таймыр через пять лет может остаться без специалистов-оленеводов. 16:30   Олег Курилов примет участие в работе круглого стола при Общественной палате РФ.
16:03   На ремонт фасадов и реконструкцию зданий Норильска этим летом будет направлено из городского бюджета более 800 ... 15:31   Сегодня православные отмечают Радоницу. Его название происходит от слова радость - ведь праздник Пасхи продолжается
14:53   Победители и участники всех конкурсов Заполярки приглашаются на экскурсию в Норильскую Епархию 13:48   Норильские борцы греко-римского стиля успешно выступили на первенстве Красноярского края среди учащихся.
13:43   Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распоряжение правительства о подписании соглашения об укреплении международного арктического научного сотрудничества. 12:47   Норильские коммунисты в день рождения В. И. Ленина возложили цветы у памятника вождю пролетариата.
12:17   Полицейские доказали вину норильчанина в краже денег с банковской карты. 12:06   Первый проректор СФУ и министр спорта Красноярского края подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.
11:59   Глава Минтранса Максим Соколов отчитался о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России. В числе основных объектов - аэропорт Норильск. 11:26   Диксонскому району - шестьдесят!
11:12   Nordstar бесплатно перевезет ветеранов Великой Отечественной войны. 11:10   За веру и Отечество!
11:08   Олег Курилов за изменение механизма отбора подрядчиков на Крайнем Севере.

 24 апреля 2017 
17:58   Норильские автомобилисты решили помогать ветеранам. 16:30   Делать добрые дела стало проще. У благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра» появился короткий номер.
16:27   В субботу Лицей №3 в восьмой раз провел городскую Научно-практическую конференцию «Твои возможности-2017» для выпускников начальной школы. 15:49   Вчера в Норильске побывал посол Швейцарской конфедерации Ив Рёне Луи Россье. В рамках неофициального визита в Заполярье Ив Россье побывал в субботу в Дудинке, а все воскресенье посвятил Норильску.
15:22   Компания Nordavia сменила название. 15:21   В столице края завершил работу Красноярский экономический форум - 2017. В нем приняли участие глава города Норильска Олег Курилов и руководство «Норникеля»
15:12   В кайерканском Молодежном центре состоялся открытый турнир по настольному теннису, организованный активистами ассоциации студенческого спорта Норильска. 15:05   Волонтеры гимназии № 11 приняли активное участие в общекраевой добровольческой акции «Весенняя неделя добра - 2017».
14:53   В преддверии отпускного сезона норильчанам предлагают привиться от клещевого энцефалита.




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