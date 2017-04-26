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26 апреля 2017, 16:12



Волейбол на снегу! В Норильске впервые пройдет открытый Арктический турнир по зимнему волейболу.

управления по спорту администрации Норильска. Соревнования пройдут на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». Турнир пройдет на спортивной площадке (ул. Советская, д. 9). Начало мероприятия в 12.00.

Просмотров:133 Соревнования пройдут 29 и 30 апреля среди мужских и женских команд. Организаторы турнира - федерация волейбола города Норильска под руководством ООО «Норильскникельремонт» при поддержкеуправления по спорту администрации Норильска. Соревнования пройдут на Кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». Турнир пройдет на спортивной площадке (ул. Советская, д. 9).Начало мероприятия в 12.00.