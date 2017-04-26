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26 апреля 2017, 18:07



Сегодня в Норильске стартовал городской конкурс «Танцующий норильчонок», объединивший более 150 участников из одиннадцати детских садов НПР.

По итогам конкурса в номинации «Импровизация» первыми стали Максим Тюгаев (д/с № 50), Александра Степанова (д/с № 14); Александр Мармаза, Кристина Булыгина и Никита Суздальцев (д/с № 5), Алина Карабутова (д/с «Золушка»). В номинации «Фристайл-соло» победили Глеб Симонов (д/с № 50), Евгения Калинина (д/с № 5). Это лишь первый этап конкурса, летом в детском саду «Норильчонок» заработает школа «Планета танцев», где для малышей организуют мастер-классы по разным направлениям. Заключительный этап и гала-концерт с участием победителей состоится в ноябре.

Просмотров:172 Буги-вуги, латино, самба, хакасские, азербайджанские русские народные… Танцевальный конкурс среди дошколят проходит в Норильске второй год в детском саду № 5 в рамках благотворительной программы "Норникеля" «Мир новых возможностей». Это большое событие и праздник не только для детей и педагогов, но и для родителей, которые выступали в нескольких номерах вместе с маленькими звездами.По итогам конкурса в номинации «Импровизация» первыми стали Максим Тюгаев (д/с № 50), Александра Степанова (д/с № 14); Александр Мармаза, Кристина Булыгина и Никита Суздальцев (д/с № 5), Алина Карабутова (д/с «Золушка»). В номинации «Фристайл-соло» победили Глеб Симонов (д/с № 50), Евгения Калинина (д/с № 5).Это лишь первый этап конкурса, летом в детском саду «Норильчонок» заработает школа «Планета танцев», где для малышей организуют мастер-классы по разным направлениям. Заключительный этап и гала-концерт с участием победителей состоится в ноябре.