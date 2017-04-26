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Пасха 2017

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 апреля 2017, 18:15

Порядка 80 тысяч туристов смогут посещать российскую Арктику ежегодно.


Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на международной выставке "Лето-2017" в Екатеринбурге. Минприроды предлагает направить дополнительно 700 миллионов рублей на создание научных, туристическо-экспедиционных комплексов на территориях архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Об этом ранее сообщил журналистам глава ведомства Сергей Донской.
Большой популярностью пользуются круизы к Земле Франца-Иосифа, представители более 40 государств уже приняли участие в этих турах.
Государственный природный заказник федерального значения "Земля Франца-Иосифа" находится под управлением национального парка «Русская Арктика». Территория ЗФИ - это 192 острова. Общая площадь особо охраняемой природной территории - 4,2 млн га.
По словам главы Ростуризма, развитие арктического туризма является исключительно важным, потому что значительная территория России находится в арктической зоне. В этом кластере Россия может предложить тот продукт, который не имеет конкурентов в мировой туристской индустрии. Имеются в виду круизные путешествия к Северному полюсу, которые активно развиваются. В этом направлении прослеживается определенная заинтересованность бизнеса, причем не только на западе нашей страны, но и на востоке – на Чукотке.
Специалисты отмечают, что круизный арктический туризм является достаточно дорогим, поэтому он не может быть массовым направлением. Однако вносит очень серьезный вклад в развитие экономики северных регионов, социальной сферы и, что очень важно, сохранение и защиту окружающей среды. Потому что организованные туристические группы не наносят никакого ущерба хрупкой природе Арктики и русского Севера. Но при этом дают возможность зарабатывать деньги и тем самым защищать природу арктических территорий.
«Северный морской путь также очень интересен для глобальных мировых туристских компаний, поскольку является не только путем доставки груза из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, но и очень перспективным направлением организации новых видов путешествий, включая туры из Азиатско-Тихоокеанских регионов в европейскую часть и обратно», - резюмировал глава Ростуризма.
Первым этапом развития туризма в Арктике должно стать создание научных, туристическо-экспедиционных комплексов на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Северный архипелага Новая Земля до 2019 года, считает глава Минприроды Сергей Донской. Следующим - проектирование и строительство многофункционального научно-исследовательского судна, а также визит-центра национального парка «Русская Арктика».

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