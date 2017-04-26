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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:58 Житель Норильска предстанет перед судом за кражу в кафе.
18:52 Норильские школьники приняли участие во Всероссийской акции «Проверь #ПРАВОзнание».
18:50 Творческая молодежь Норильска присоединилась к краевой акции «Пешеход на переход».
18:47 Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучат пути миграции диких северных оленей через плато Путорана в Красноярском крае.
18:45 Сегодня, 26 апреля, в Норильске проходит фестиваль творчества «Профессии родного города».
18:45 Выставка научно-технического творчества пройдет на станции юных техников в предстоящую пятницу.
18:41 В Норильске стартовал проект «Танцуй ради жизни, Норильск!», позволяющий молодым людям проявить активность в борьбе с ВИЧ и СПИДом.
18:38 Минстрой РФ к 2020 году намерен создать новые регламенты для строительства в Арктике.
18:15 Порядка 80 тысяч туристов смогут посещать российскую Арктику ежегодно.
18:07 Сегодня в Норильске стартовал городской конкурс «Танцующий норильчонок», объединивший более 150 участников из одиннадцати детских садов НПР.
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