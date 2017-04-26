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26 апреля 2017, 18:38



Минстрой РФ к 2020 году намерен создать новые регламенты для строительства в Арктике.

Есть мнение, что существующие нормы строительства в Арктике становятся неэффективными из-за глобального потепления. «Действующие нормативы не отвечают современным требованиям безопасности в контексте климатических изменений. Считается, что мерзлота вечная, но это не так. Должны быть разработаны новые подходы», - сообщил ТАСС директор норильского научно-исследовательского центра изучения мерзлоты «Экофундамент» Али Керимов. Эта компания занимается проектированием зданий для арктических условий с 1950-х годов с начала строительства современного Норильска. Другие эксперты говорят, что климат в Арктике меняется уже на протяжении полувека, и за это время ничего страшного со зданиями не произошло - только если строения неправильно эксплуатировались. Глобальное потепление климата мало сказывается на изменении качества зданий, построенных на сваях. «Если здание начинает разрушаться, то это либо ошибки в проектировании и изысканиях, либо неправильная эксплуатация», - сказал заведующий лабораторией инженерной геокриологии Института мерзлотоведения СО РАН Дмитрий Шестернев. По его словам, на территории вечной мерзлоты в России температура повышается с 1960-х годов - рост в зависимости от района составляет до 0,02 градуса Цельсия, среднегодовая температура грунта колеблется от минус 13 до минус 3 градусов. По информации заведующего лабораторией геоэлектрики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Владимира Оленченко, за последние 30 лет температура вечной мерзлоты уже поднялась на 1,5-2 градуса, но проблемы с грунтами зачастую обусловлены человеческим фактором. Для сохранения мерзлоты существуют специальные установки, замораживающие грунт, которые защищают фундамент от деформации, пояснили ТАСС в «Фундаментпроекте». Также в тундре для строительства применяют насыпи, которые обдуваются ветрами. В «Заполярной строительной компании» (входит в группу «Норникель») ТАСС рассказали о решениях, которые применяются для строительства в Арктике. «Мы делаем фундаменты с опорой на скальное основание или свайные фундаменты с опорой на вечномерзлые грунты, при этом состояние мерзлоты обязательно сохраняется. Конструкции изготавливаются из стали, устойчивой к низким температурам, и в последнее время для ограждения конструкций предпочтение отдается облегченным сэндвич-панелям, которые сохраняют тепловой контур здания. Для улучшения эксплуатации зданий компания ежегодно ремонтирует значительный объем фондов», - сказал представитель «Заполярной строительной компании». Арктические регионы - стратегически важные территории для России, и масштабные проекты требуют новых регламентов в строительстве. По предложению Минстроя РФ Минэкономразвития включило в госпрограмму по развитию Арктики проект по созданию обновленных правил для строителей. Эксперты Минстроя говорят о том, что техногенные воздействия коренным образом изменяют тепловое состояние пород Арктической зоны, и это приводит к развитию опасных процессов, которые увеличивают риск деформации или полного разрушения несущих конструкций зданий. Новые регламенты должны быть разработаны к 2020 году, Минстрой готов провести для работы комплекс научных исследований.

Просмотров:151 Необходимость введения новых правил эксплуатации зданий на территориях вечной мерзлоты продиктована в числе прочего техногенными факторами, которые непосредственно влияют на устойчивость фундаментов.Есть мнение, что существующие нормы строительства в Арктике становятся неэффективными из-за глобального потепления. «Действующие нормативы не отвечают современным требованиям безопасности в контексте климатических изменений. Считается, что мерзлота вечная, но это не так. Должны быть разработаны новые подходы», - сообщил ТАСС директор норильского научно-исследовательского центра изучения мерзлоты «Экофундамент» Али Керимов. Эта компания занимается проектированием зданий для арктических условий с 1950-х годов с начала строительства современного Норильска.Другие эксперты говорят, что климат в Арктике меняется уже на протяжении полувека, и за это время ничего страшного со зданиями не произошло - только если строения неправильно эксплуатировались. Глобальное потепление климата мало сказывается на изменении качества зданий, построенных на сваях. «Если здание начинает разрушаться, то это либо ошибки в проектировании и изысканиях, либо неправильная эксплуатация», - сказал заведующий лабораторией инженерной геокриологии Института мерзлотоведения СО РАН Дмитрий Шестернев. По его словам, на территории вечной мерзлоты в России температура повышается с 1960-х годов - рост в зависимости от района составляет до 0,02 градуса Цельсия, среднегодовая температура грунта колеблется от минус 13 до минус 3 градусов. По информации заведующего лабораторией геоэлектрики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Владимира Оленченко, за последние 30 лет температура вечной мерзлоты уже поднялась на 1,5-2 градуса, но проблемы с грунтами зачастую обусловлены человеческим фактором.Для сохранения мерзлоты существуют специальные установки, замораживающие грунт, которые защищают фундамент от деформации, пояснили ТАСС в «Фундаментпроекте». Также в тундре для строительства применяют насыпи, которые обдуваются ветрами. В «Заполярной строительной компании» (входит в группу «Норникель») ТАСС рассказали о решениях, которые применяются для строительства в Арктике.«Мы делаем фундаменты с опорой на скальное основание или свайные фундаменты с опорой на вечномерзлые грунты, при этом состояние мерзлоты обязательно сохраняется. Конструкции изготавливаются из стали, устойчивой к низким температурам, и в последнее время для ограждения конструкций предпочтение отдается облегченным сэндвич-панелям, которые сохраняют тепловой контур здания. Для улучшения эксплуатации зданий компания ежегодно ремонтирует значительный объем фондов», - сказал представитель «Заполярной строительной компании».Арктические регионы - стратегически важные территории для России, и масштабные проекты требуют новых регламентов в строительстве. По предложению Минстроя РФ Минэкономразвития включило в госпрограмму по развитию Арктики проект по созданию обновленных правил для строителей. Эксперты Минстроя говорят о том, что техногенные воздействия коренным образом изменяют тепловое состояние пород Арктической зоны, и это приводит к развитию опасных процессов, которые увеличивают риск деформации или полного разрушения несущих конструкций зданий. Новые регламенты должны быть разработаны к 2020 году, Минстрой готов провести для работы комплекс научных исследований.