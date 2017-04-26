Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2017, 18:41



В Норильске стартовал проект «Танцуй ради жизни, Норильск!», позволяющий молодым людям проявить активность в борьбе с ВИЧ и СПИДом.

«Танец не является основой, он лишь посыл к действию. Главное - это знания, которые ребята получили в ходе обучения и смогут передать другим», - уверены кураторы из фонда «Фокус-медиа».

Просмотров:156 Партнерами проекта являются управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Норильска и благотворительный фонд «69 параллель» при поддержке московского фонда «Фокус-медиа». Основными инструментами в этой кампании являются музыка, танец и добровольчество в сочетании с пропагандой здорового образа жизни и профилактики ВИЧ. 24 апреля в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялся пробный запуск проекта при поддержке тренеров и партнеров.«Танец не является основой, он лишь посыл к действию. Главное - это знания, которые ребята получили в ходе обучения и смогут передать другим», - уверены кураторы из фонда «Фокус-медиа».