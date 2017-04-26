Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2017, 18:45



Выставка научно-технического творчества пройдет на станции юных техников в предстоящую пятницу.

Более двадцати образовательных учреждений представят около 76 работ по семи номинациям: «Техническое творчество младших школьников», «Транспортная техника», «Техническое творчество на основе конструктора «Лего», «Радиоэлектроника на основе конструктора «Знаток», «Рационализация и изобретательство», «Робототехника», «Техническое моделирование и деревообработка». Впервые выставка пройдет в формате открытого показа, когда участникам предстоит вести «живой» диалог с экспертами и доказать, что их работа лучшая в заявленной номинации. В качестве экспертов на выставке будут работать представители школ, делегаты от предприятий "Норникеля", представители бизнеса и учреждений профессионального образования. Программа выставки предполагает не только работу, но и технический «релакс». Участники смогут посетить дополнительные этапы «Робомаска», «Музей науки», «Виртуальные гонки» и другие, а также посоревноваться в скоростной сборке электронных схем в двух возрастных категориях: до 12 лет и 13-14 лет. Большой научно-технический праздник закончится церемонией награждения.

Просмотров:151 Экпозиция завершит совместный проект управления образования и компании «Норникель» - «Навигатор будущего».Более двадцати образовательных учреждений представят около 76 работ по семи номинациям: «Техническое творчество младших школьников», «Транспортная техника», «Техническое творчество на основе конструктора «Лего», «Радиоэлектроника на основе конструктора «Знаток», «Рационализация и изобретательство», «Робототехника», «Техническое моделирование и деревообработка». Впервые выставка пройдет в формате открытого показа, когда участникам предстоит вести «живой» диалог с экспертами и доказать, что их работа лучшая в заявленной номинации.В качестве экспертов на выставке будут работать представители школ, делегаты от предприятий "Норникеля", представители бизнеса и учреждений профессионального образования.Программа выставки предполагает не только работу, но и технический «релакс». Участники смогут посетить дополнительные этапы «Робомаска», «Музей науки», «Виртуальные гонки» и другие, а также посоревноваться в скоростной сборке электронных схем в двух возрастных категориях: до 12 лет и 13-14 лет. Большой научно-технический праздник закончится церемонией награждения.