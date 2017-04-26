Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2017, 18:45



Сегодня, 26 апреля, в Норильске проходит фестиваль творчества «Профессии родного города».

В отборочном этапе, который состоялся 11 апреля в зале Норильского техникума промышленных технологий и сервиса на ул. 50 лет Октября, приняли участие 22 команды из школ Норильска. Ребята представили творческие номера с элементами агитбригады, КВН, социальной рекламы выбранной профессии. Сегодня в 16.00 во Дворце культуры комбината выступят 12 команд-финалистов. Организаторы планируют превратить встречу команд в яркий и красивый праздник. Помимо творческих выступлений зрителей ждет представление волонтёрских отрядов Норильска и презентация рекламных модулей учреждений профессионального образования Норильска. Оценят финалистов жюри, в состав которого войдут представители ЗФ компании «Норникель», УОиДО администрации Норильска, социально-образовательного центра, а также газеты «Заполярная правда». Все участники фестиваля получат дипломы и памятные сувениры от ЗФ компании «Норникель».

Просмотров:148 Конкурс реализуется корпоративным проектом «Клуб «Профнавигатор» и управлением общего и дошкольного образования Норильска. Его основные задачи – расширить представления школьников о профессиях, востребованных на современном рынке труда, повысить престиж рабочих и инженерно-технических специальностей, реализовать творческий потенциал и социальную активность школьников.В отборочном этапе, который состоялся 11 апреля в зале Норильского техникума промышленных технологий и сервиса на ул. 50 лет Октября, приняли участие 22 команды из школ Норильска. Ребята представили творческие номера с элементами агитбригады, КВН, социальной рекламы выбранной профессии.Сегодня в 16.00 во Дворце культуры комбината выступят 12 команд-финалистов. Организаторы планируют превратить встречу команд в яркий и красивый праздник. Помимо творческих выступлений зрителей ждет представление волонтёрских отрядов Норильска и презентация рекламных модулей учреждений профессионального образования Норильска.Оценят финалистов жюри, в состав которого войдут представители ЗФ компании «Норникель», УОиДО администрации Норильска, социально-образовательного центра, а также газеты «Заполярная правда».Все участники фестиваля получат дипломы и памятные сувениры от ЗФ компании «Норникель».