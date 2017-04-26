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26 апреля 2017, 18:47



Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) изучат пути миграции диких северных оленей через плато Путорана в Красноярском крае.

«В Эвенкии работает экспедиция СФУ, цель которой - пометить семь оленей спутниковыми ошейниками. Очередной этап проекта «Эвенкийский олень» (программа вуза по изучению оленей) направлен на изучение западной группировки диких северных оленей, мигрирующей через плато Путорана», - говорят в университете. Плато Путорана - труднодоступный горный массив на севере Красноярского края. Ранее ученые с помощью спутниковых ошейников отследили маршруты другой популяции северного оленя. В 2015 году ученые пометили 10 оленей в районе озера Ессей и следили за их перемещениями с Эвенкии на Таймыр и в обратном направлении. Благодаря новым передатчикам с увеличенным сроком службы удалось получить уникальные данные о маршрутах одних и тех же самок оленя в течение двух циклов миграции. Сейчас накопленная информация анализируется сотрудниками университета, но уже сейчас получены данные, что численность популяции дикого северного оленя на Таймыре, откуда животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450 тысяч особей. Численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны - сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн. Главные угрозы парнокопытным - браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя. Например, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла - нарушения существующих сроков, объемов и способов добычи.

Просмотров:145 Для этого группу животных пометят с помощью спутниковых ошейников.«В Эвенкии работает экспедиция СФУ, цель которой - пометить семь оленей спутниковыми ошейниками. Очередной этап проекта «Эвенкийский олень» (программа вуза по изучению оленей) направлен на изучение западной группировки диких северных оленей, мигрирующей через плато Путорана», - говорят в университете.Плато Путорана - труднодоступный горный массив на севере Красноярского края. Ранее ученые с помощью спутниковых ошейников отследили маршруты другой популяции северного оленя.В 2015 году ученые пометили 10 оленей в районе озера Ессей и следили за их перемещениями с Эвенкии на Таймыр и в обратном направлении. Благодаря новым передатчикам с увеличенным сроком службы удалось получить уникальные данные о маршрутах одних и тех же самок оленя в течение двух циклов миграции. Сейчас накопленная информация анализируется сотрудниками университета, но уже сейчас получены данные, что численность популяции дикого северного оленя на Таймыре, откуда животные регулярно мигрируют в Эвенкию и Якутию, оценивается в 350-450 тысяч особей.Численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны - сейчас в России обитает около 900 тыс. особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 млн. Главные угрозы парнокопытным - браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя. Например, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла - нарушения существующих сроков, объемов и способов добычи.