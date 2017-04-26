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Пасха 2017

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26 апреля 2017, 18:50

Творческая молодежь Норильска присоединилась к краевой акции «Пешеход на переход».


Воспитанники Норильского Дворца творчества детей и молодежи присоединились к краевой социальной акции «Пешеход на переход», организованной Центром безопасности дорожного движения Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников совместно с управлением ГИБДД по краю.
Почти четыре десятка участников и педагогов из детско-юношеских центров «Алькор», «Горка» и «Романтик» вышли на улицы северного города, призывая участников дорожного движения к соблюдению правил поведения на пешеходных переходах.
В районе особенно проблемных пешеходных переходов школьники продемонстрировали жителям города тематические танцевальные и театрализованные зарисовки, призванные в первую очередь акцентировать внимание водителей на пеших участников движения. Одни ребята организовали опросы прохожих и автомобилистов, другие провели с ними ряд викторин на знание правил.
В завершение бесед творческая норильская молодежь вручала участникам движения специально подготовленные к акции буклеты и листовки.
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