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26 апреля 2017, 18:50



Творческая молодежь Норильска присоединилась к краевой акции «Пешеход на переход».

Почти четыре десятка участников и педагогов из детско-юношеских центров «Алькор», «Горка» и «Романтик» вышли на улицы северного города, призывая участников дорожного движения к соблюдению правил поведения на пешеходных переходах. В районе особенно проблемных пешеходных переходов школьники продемонстрировали жителям города тематические танцевальные и театрализованные зарисовки, призванные в первую очередь акцентировать внимание водителей на пеших участников движения. Одни ребята организовали опросы прохожих и автомобилистов, другие провели с ними ряд викторин на знание правил. В завершение бесед творческая норильская молодежь вручала участникам движения специально подготовленные к акции буклеты и листовки.

Просмотров:148 Воспитанники Норильского Дворца творчества детей и молодежи присоединились к краевой социальной акции «Пешеход на переход», организованной Центром безопасности дорожного движения Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников совместно с управлением ГИБДД по краю.Почти четыре десятка участников и педагогов из детско-юношеских центров «Алькор», «Горка» и «Романтик» вышли на улицы северного города, призывая участников дорожного движения к соблюдению правил поведения на пешеходных переходах.В районе особенно проблемных пешеходных переходов школьники продемонстрировали жителям города тематические танцевальные и театрализованные зарисовки, призванные в первую очередь акцентировать внимание водителей на пеших участников движения. Одни ребята организовали опросы прохожих и автомобилистов, другие провели с ними ряд викторин на знание правил.В завершение бесед творческая норильская молодежь вручала участникам движения специально подготовленные к акции буклеты и листовки.