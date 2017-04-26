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26 апреля 2017, 18:52



Норильские школьники приняли участие во Всероссийской акции «Проверь #ПРАВОзнание».

Начальник правового отделения отдела МВД России по г. Норильску Елена Саитова, проводившая правовой ликбез учеников юридического класса, отметила, что ребята справились с заданиями без особых проблем, за весьма короткое время. В классе инспектора по делам несовершеннолетних Инны Тихоновой ученики помладше со своими заданиями тоже управились быстро. «Задача нашего правового ликбеза не в выставлении оценок школьникам, главная его цель - повысить интерес подростков к юридическим нормам, что в свою очередь приведет к формированию у подрастающего поколения прочных правовых знаний, которые, я надеюсь, они смогут применить в жизни», - отметила Елена Саитова. Отметим, что ответить на вопросы тестов сегодня может каждый желающий в режиме онлайн на официальном сайте МВД России, на сайтах территориальных органов и вузов ведомства, а также на сайте информационного партнера акции - «Российской газеты».

Просмотров:150 Сегодня учащиеся юридических классов, а также 8-е и 9-е классы школы № 14 г. Норильска под руководством сотрудников отдела МВД приняли участие во Всероссийской акции общественного совета при МВД России «Проверь #ПРАВОзнание». В рамках акции старшеклассники прошли тест на знание правовых актов, устанавливающих их гражданские права и обязанности.Начальник правового отделения отдела МВД России по г. Норильску Елена Саитова, проводившая правовой ликбез учеников юридического класса, отметила, что ребята справились с заданиями без особых проблем, за весьма короткое время. В классе инспектора по делам несовершеннолетних Инны Тихоновой ученики помладше со своими заданиями тоже управились быстро.«Задача нашего правового ликбеза не в выставлении оценок школьникам, главная его цель - повысить интерес подростков к юридическим нормам, что в свою очередь приведет к формированию у подрастающего поколения прочных правовых знаний, которые, я надеюсь, они смогут применить в жизни», - отметила Елена Саитова.Отметим, что ответить на вопросы тестов сегодня может каждый желающий в режиме онлайн на официальном сайте МВД России, на сайтах территориальных органов и вузов ведомства, а также на сайте информационного партнера акции - «Российской газеты».