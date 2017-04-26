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26 апреля 2017, 18:58



Житель Норильска предстанет перед судом за кражу в кафе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности подозреваемого в совершении преступления. Как установили полицейские, оба норильчанина проводили время в кафе в своих компаниях. Будучи в алкогольном опьянении, злоумышленник заметил, что потерпевший повесил свою куртку на соседний стул и отвлекся. Выждав момент, когда за его действиями никто из посетителей и сотрудников заведения не наблюдал, похитил куртку и незамеченным вышел из кафе. На следующий день во время осмотра украденного злоумышленник услышал звонок телефона и выбросил его в окно, деньги позже потратил. После обращения потерпевшего в полицию и задержания подозреваемого стражи порядка изъяли и вернули потерпевшему часть похищенного, включая паспорт, другую часть ущерба злоумышленник возместил сам. В его отношении следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.

Просмотров:182 В дежурную часть полиции обратился житель Норильска, который сообщил, что тремя днями ранее у него была похищена куртка с сотовым телефоном и денежными средствами на общую сумму 36,5 тысячи рублей, а также паспортом.В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности подозреваемого в совершении преступления.Как установили полицейские, оба норильчанина проводили время в кафе в своих компаниях. Будучи в алкогольном опьянении, злоумышленник заметил, что потерпевший повесил свою куртку на соседний стул и отвлекся. Выждав момент, когда за его действиями никто из посетителей и сотрудников заведения не наблюдал, похитил куртку и незамеченным вышел из кафе. На следующий день во время осмотра украденного злоумышленник услышал звонок телефона и выбросил его в окно, деньги позже потратил.После обращения потерпевшего в полицию и задержания подозреваемого стражи порядка изъяли и вернули потерпевшему часть похищенного, включая паспорт, другую часть ущерба злоумышленник возместил сам.В его отношении следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд.