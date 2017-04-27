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27 апреля 2017, 14:01



4,5 миллиона российских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу.

Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Помимо этого ПФР принял 400 тысяч заявок на обучение детей и 3,4 тысячи заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы. В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 57 заявлений. За 10 лет действия программы материнского капитала количество российских семей, получивших материнский сертификат, составляет почти 7,8 миллиона. 56% семей уже полностью распорядились его средствами. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Просмотров:138 Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала – почти 92% заявлений.Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.Помимо этого ПФР принял 400 тысяч заявок на обучение детей и 3,4 тысячи заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы.В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 57 заявлений.За 10 лет действия программы материнского капитала количество российских семей, получивших материнский сертификат, составляет почти 7,8 миллиона. 56% семей уже полностью распорядились его средствами.Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.