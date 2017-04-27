Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2017, 14:14



В рамках подготовки к 65-летнему юбилею Норильска в мае в городе стартуют два конкурса, к участию в которых приглашаются все желающие.

В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические, физические лица или группа, проживающие в Норильске или в Дудинке - художники, дизайнеры, ремесленники, мастера декоративно-прикладного творчества; рекламные агентства; индивидуальные предприниматели; творческие объединения. Организатор конкурса – МБУК «Городской Центр культуры». Для участия в городском конкурсе видеороликов и видеофильмов к 65-летию Норильска приглашаются видеостудии, а также отдельные авторы вне зависимости от возраста. Конкурс организует МБУ «Кинокомплекс «Родина» по следующим номинациям: «Город больших возможностей» (о развитии города, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и социальных перспективах территории); «Норильск в событиях» (историческая ретроспектива, интересные факты, события из жизни города); «Норильск и норильчане» (о людях, прошедших через Норильск в разное время, добившихся успеха и известности в разных отраслях деятельности); «Норильск. Времена года» (о природных ландшафтах и географических особенностях Норильска); «Норильск, я люблю тебя!» (свободная тема). Подробнее о конкурсах можно узнать на сайте города Норильск-сити.ру, там же размещены положения о конкурсах.

Просмотров:157 Конкурс на лучшую сувенирную продукцию «С любовью из Норильска» проводится для определения лучших мастеров декоративно-прикладного искусства для изготовления сувенирной продукции, соответствующей этнографической, экологической, событийной, туристской тематике и 65-летнему юбилею города Норильска.В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические, физические лица или группа, проживающие в Норильске или в Дудинке - художники, дизайнеры, ремесленники, мастера декоративно-прикладного творчества; рекламные агентства; индивидуальные предприниматели; творческие объединения. Организатор конкурса – МБУК «Городской Центр культуры».Для участия в городском конкурсе видеороликов и видеофильмов к 65-летию Норильска приглашаются видеостудии, а также отдельные авторы вне зависимости от возраста. Конкурс организует МБУ «Кинокомплекс «Родина» по следующим номинациям: «Город больших возможностей» (о развитии города, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и социальных перспективах территории); «Норильск в событиях» (историческая ретроспектива, интересные факты, события из жизни города); «Норильск и норильчане» (о людях, прошедших через Норильск в разное время, добившихся успеха и известности в разных отраслях деятельности); «Норильск. Времена года» (о природных ландшафтах и географических особенностях Норильска); «Норильск, я люблю тебя!» (свободная тема).Подробнее о конкурсах можно узнать на сайте города Норильск-сити.ру, там же размещены положения о конкурсах.