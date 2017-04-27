Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2017, 14:37



Стражи порядка напоминают алгоритм получения справки о судимости.

Алгоритм совместной работы по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости тщательно отработан полицейскими и специалистами МФЦ. В центрах, работающих по принципу «одного окна», можно как подать заявление для получения госуслуги, так и получить уже готовую справку. Обмен необходимой информацией между МФЦ и базами данных ГУ МВД по Красноярскому краю проходит по защищенным каналам связи в кратчайшие сроки. Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в Норильске можно подать: в электронном виде, путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru; в отделе полиции по месту жительства (регистрации) заявителя; в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (ул. Нансена, 69, ул. Бауманская, 10, ул. Шахтерская, д. 9а). Предварительная запись производится по телефонам: 8 (3919) 22-35-55, 22- 35-72, 8–800–200–39–12(звонок бесплатный). Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю. При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях и учреждениях срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. На практике при подаче заявления через МФЦ срок подготовки справки в среднем составляет 12-15 рабочих дней, при подаче через ЕПГУ – 5-7 дней. Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. Выдача готовых справок в Центральном районе осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Бегичева, 9, 1-й этаж (телефон для справок 47-24-62), в отделе полиции № 2 (Талнах) – по средам и пятницам с 10.00 до 11.00 (телефон 45-26-57), в отделе полиции № 3 (Кайеркан) - по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 11.00 (телефон 39-24-57). Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимую услугу без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе к тем, которые оказываются МВД России.

Просмотров:149 В рамках предоставления государственных услуг населению сотрудники полиции напоминают, что справку о наличии (отсутствии) судимости можно получить как обратившись в отдел МВД России по г. Норильску (ул. Бегичева, 9), так и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.Алгоритм совместной работы по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости тщательно отработан полицейскими и специалистами МФЦ. В центрах, работающих по принципу «одного окна», можно как подать заявление для получения госуслуги, так и получить уже готовую справку. Обмен необходимой информацией между МФЦ и базами данных ГУ МВД по Красноярскому краю проходит по защищенным каналам связи в кратчайшие сроки.Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в Норильске можно подать: в электронном виде, путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru; в отделе полиции по месту жительства (регистрации) заявителя; в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (ул. Нансена, 69, ул. Бауманская, 10, ул. Шахтерская, д. 9а).Предварительная запись производится по телефонам: 8 (3919) 22-35-55, 22- 35-72, 8–800–200–39–12(звонок бесплатный).Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю. При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях и учреждениях срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. На практике при подаче заявления через МФЦ срок подготовки справки в среднем составляет 12-15 рабочих дней, при подаче через ЕПГУ – 5-7 дней.Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.Выдача готовых справок в Центральном районе осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Бегичева, 9, 1-й этаж (телефон для справок 47-24-62), в отделе полиции № 2 (Талнах) – по средам и пятницам с 10.00 до 11.00 (телефон 45-26-57), в отделе полиции № 3 (Кайеркан) - по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 11.00 (телефон 39-24-57).Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимую услугу без потери времени и качества.Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе к тем, которые оказываются МВД России.