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27 апреля 2017, 14:42



В Норильске полицейские доказали вину бывшего бухгалтера одной из фирм в присвоении более 13 миллионов рублей.

В отношении экс-сотрудницы были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата» УК РФ. Норильский городской суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В ходе следствия женщина возместила материальный ущерб в размере свыше четырех миллионов рублей. На имущество злоумышленницы наложен арест общей стоимостью 300 тысяч рублей.

Просмотров:199 Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Норильску установили, что злоумышленница незаконно присвоила денежные средства на сумму более 13 миллионов рублей. Являясь бухгалтером, она составляла подложные документы по выплате заработной платы лицам, не являющимися работниками организации.В отношении экс-сотрудницы были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 «Присвоение или растрата» УК РФ. Норильский городской суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В ходе следствия женщина возместила материальный ущерб в размере свыше четырех миллионов рублей. На имущество злоумышленницы наложен арест общей стоимостью 300 тысяч рублей.