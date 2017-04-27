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27 апреля 2017, 15:28



Жителей Большого Норильска приглашают поболеть за юных борцов.

В мероприятии принимают участие спортсмены из города Дудинки, муниципального образования город Норильск, они состязаются в 20 весовых категориях в различных возрастных группах (2000 г. р. и старше, 2002-2003 г. р., 2004 г. р. и младше). Поединки обещают стать яркими и интересными для всех любителей вольной борьбы.

Просмотров:178 Яркое спортивное мероприятие пройдет в субботу в Талнахе. 29 апреля в 12 часов на базе спорткомплекса «Талнах» состоится 32 междугородний турнир по вольной борьбе памяти А. П. Завенягина, на призы района Талнах.В мероприятии принимают участие спортсмены из города Дудинки, муниципального образования город Норильск, они состязаются в 20 весовых категориях в различных возрастных группах (2000 г. р. и старше, 2002-2003 г. р., 2004 г. р. и младше).Поединки обещают стать яркими и интересными для всех любителей вольной борьбы.