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27 апреля 2017, 15:42



Глава Норильска Олег Курилов дал интервью для официального сайта «Парламентской газеты».

Полная версия интервью: https://www.pnp.ru/social/arktike-nuzhen-inoy-podkhod.html

Просмотров:171 В беседе с журналистом градоначальник рассказал о сложностях развития предпринимательства и необходимости привлечения к работам по проектированию и строительству специалистов, знакомых со спецификой Крайнего Севера: «Предложенное нами решение подразумевает разработку механизма, который позволит выделить строителей и проектировщиков, работающих на вечной мерзлоте, из общего количества таких специалистов. Это возможно сделать посредством предоставления специального допуска СРО или аккредитации в Минстрое России. Однако это также потребует внесения изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ, о котором мы уже говорили, в части установления дополнительных требований к участникам торгов, независимо от вида закупки — аукцион или конкурс — и начальной цены контракта. Такая мера позволит определить подрядчика не по наименьшей цене, а по его надёжности и деловой репутации, учитывая опыт работы в условиях Крайнего Севера и производственные ресурсы».Полная версия интервью: https://www.pnp.ru/social/arktike-nuzhen-inoy-podkhod.html