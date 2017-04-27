Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2017, 15:52



30 апреля в 14.00 в музейном комплексе Норильска состоится презентация нового проекта – «Музей людей».

«Музей людей» – первый проект новой общественной организации «Лаборатория современных медиа- и аудиовизуальных искусств», объединившей несколько норильских журналистов, фотографов, операторов. Проект запущен при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей». Тех, кто хочет войти в историю, сохранить память своей семьи в общественной памяти города, приглашают 30 апреля в 14.00 в музей Норильска. С собой предлагается приносить фотографии из домашних альбомов, рассказывать о своих близких.

Просмотров:170 «Музей людей» - это новый интерактивный исторический проект, в котором каждый – и создатель, и хранитель, и экспонат. Хотелось бы, чтобы все узнали, как жили и работали в Норильске люди – из их собственных воспоминаний и пересказов того, что запомнилось их родным. Из домашних альбомов и любительских кинокадров. «Мы покажем известные события глазами тех, кто был рядом, и постараемся найти что-то новое», - говорят авторы проекта.«Музей людей» – первый проект новой общественной организации «Лаборатория современных медиа- и аудиовизуальных искусств», объединившей несколько норильских журналистов, фотографов, операторов. Проект запущен при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей».Тех, кто хочет войти в историю, сохранить память своей семьи в общественной памяти города, приглашают 30 апреля в 14.00 в музей Норильска. С собой предлагается приносить фотографии из домашних альбомов, рассказывать о своих близких.