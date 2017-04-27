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27 апреля 2017, 16:01



Автомобилисты Большого Норильска объединились для помощи ветеранам.

По словам Владимира Ведерникова, проблемы с которыми приходится сталкиваться ветеранам, условно можно разделить на три группы: бытовые, связанные с перемещением по городу и покупка продуктов и лекарств. Перемещение по городу – это отдельная головная боль. В силу возраста ветеранам сложно, а порой и невозможно пользоваться общественным транспортом, а перемещаться по городу приходится много: управление соцзащиты, аптеки, поликлиники, управляющие компании, да и просто встречи между собой в городском Совете ветеранов. Да и погодные условия мало способствуют прогулкам по городу, лишний раз в гололед не рискнешь выходить. Сейчас автомобилисты готовы помочь ветеранам в решении бытовых вопросов и помогать при перемещении по городу.

Просмотров:181 Ко Дню победы сразу пять автомобильных клубов выразили желание оказать помощь норильским ветеранам. Встреча представителей клубов «Форд», «ГАЗ», «Тойота», «Мицубиси» и «Смотра.ру» (норильский клуб автомобилистов) с Владимиром Ведерниковым, председателем городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, состоялась в офисе благотворительного фонда «Территория добра» за чашкой чая. Во время собрания были определены направления помощи, оговорены нюансы ее оказания и ряд организационных моментов. Представители автомобильного движения в Норильске, благотворительного фонда и ветеранов сошлись во мнении, что помощь должна быть адресной и не всегда может быть материальной, порой необходимо и простое человеческое общение. Также в ходе встречи были определены первые благополучатели: двум ветеранам необходимы новые электроплиты, еще у одного сломался холодильник, а 21 человек не может себе позволить на свою пенсию поставить водосчетчики.По словам Владимира Ведерникова, проблемы с которыми приходится сталкиваться ветеранам, условно можно разделить на три группы: бытовые, связанные с перемещением по городу и покупка продуктов и лекарств. Перемещение по городу – это отдельная головная боль. В силу возраста ветеранам сложно, а порой и невозможно пользоваться общественным транспортом, а перемещаться по городу приходится много: управление соцзащиты, аптеки, поликлиники, управляющие компании, да и просто встречи между собой в городском Совете ветеранов. Да и погодные условия мало способствуют прогулкам по городу, лишний раз в гололед не рискнешь выходить.Сейчас автомобилисты готовы помочь ветеранам в решении бытовых вопросов и помогать при перемещении по городу.