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Пасха 2017

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 апреля 2017, 16:24

Благотворительный фонд «Территория добра» продолжает сбор средств на лечение 14-летней норильчанки Алины Орловой.


Несмотря на юный возраст, Алина уже перенесла три операции на спинном мозге. После последней операции возникли серьезные осложнения с опорно-двигательным аппаратом, и девочке стало сложно самостоятельно передвигаться. Но врачи дают хороший прогноз и говорят, что у Алины есть шанс восстановить двигательную активность и начать нормально ходить. Для восстановления необходимы регулярные и системные курсы реабилитации в специализированных реабилитационных центрах. Один из последних курсов реабилитации принес свои плоды, и теперь Алина может, опираясь на трости, преодолевать небольшие расстояния. Но для закрепления результатов и дальнейшего выздоровления Алине понадобится еще лечение. 10 мая девочка отправится на новый курс реабилитации в Новосибирск, в медицинский центр «Любовь ангела». Стоимость курса восстановительного лечения - 296 тысяч рублей. Для мамы девочки, которая одна воспитывает двоих детей, эта сумма неподъемная.
Неравнодушные норильчане могут помочь ребенку и дать шанс на здоровое будущее. Девочка очень способная: прекрасно рисует, занимается музыкой, посещает музыкальную школу, играет на гитаре и мечтает покататься на коньках.
Для сбора средств для Алины Орловой благотворительным фондом «Территория добра» уже были проведены две благотворительные ярмарки. Одна прошла на Пасху при поддержке «Центра милосердия» города Норильска. На ней было выручено 32 тысячи рублей. Второй сбор средств прошел в СРК «Арена» в рамках акции «Добро без статуса», там удалось собрать 42 тысячи рублей. В течение недели необходимо найти еще более двухсот тысяч рублей.
В субботу 29 апреля с 12.30 до 17.00 в кинотеатре «Родина» пройдет еще одна акция в поддержку Алины Орловой «Не мелочи жизни». Каждый желающий сможет оказать посильную помощь девочке и принять участие в благотворительной ярмарке, мастер-классах и сделать фото на память в фотозоне.
Также Алине можно помочь, отправив СМС со словом SERDECHNO и указанной через пробел суммой пожертвования на короткий номер 3443.
В банкоматах Сбербанка через «личный кабинет» и с помощью мобильного банка.
Средства можно переводить и на счет благотворительного фонда «Территория добра»:
ИНН: 2457065522
БИК: 040407627
Р/с: 40703810131160016148
Пожертвование на адресную помощь Алине Орловой.

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