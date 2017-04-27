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27 апреля 2017, 16:34



Сегодня стали известны итоги кулинарного конкурса «Празднуем Пасху», проводимого на сайте Заполярной правды с 17 по 26 апреля.

Поздравляем победителей! В качестве подарка предлагаем участникам всех наших конкурсов увлекательную экскурсию в Норильскую епархию. Желающих ждем завтра в 15.00 у ворот малого храма по ул. Пушкина 11а (за зданием главного храма "Всех скорбящих Радость").

Просмотров:179 Двадцать четыре фотографии с маленькими кулинарами и их вкусными шедеврами размещены на странице конкурса. По традиции победители главной номинации «Интернет-звезда» определились путем онлайн-голосования. На первом месте фотография Олеси Сасовой с папой за пасхальным столом, набравшая более двухсот виртуальных голосов. На второй позиции Виктория Барабутина в окружении ярких куличей и разноцветных яиц, на третьей - Полина Ковалева. Членами жюри учреждены три дополнительные номинации. Лучшей кулинарочкой признана Лиза Масленникова. В числе призеров также дружная семейка Карповых, Саша Мамбетова и Настя Зверева. Таблица с именами остальных счастливчиков скоро появится на странице конкурса - http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=8Поздравляем победителей! В качестве подарка предлагаем участникам всех наших конкурсов увлекательную экскурсию в Норильскую епархию. Желающих ждем завтра в 15.00 у ворот малого храма по ул. Пушкина 11а (за зданием главного храма "Всех скорбящих Радость").