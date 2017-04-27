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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:40 165 собак боролись за звание Чемпиона Российской Кинологической Федерации (РКФ) на региональной выставке клуба служебного собаководства в Норильске
14:10 «Норникель» инициирует разработку международной Хартии об информационной безопасности критических объектов промышленности
13:59 29 апреля 2017 года на стадионе «Заполярник» состоится турнир по механизированному биатлону среди инвалидов города Норильска.
13:42 Детской библиотеке имени Саши Петряева в этом году исполняется 60 лет.
13:10 В Норильске проживают 3 648 иностранных граждан. Об этом главе города доложили на заседании консультативного совета по делам национальностей.
13:03 Отдел МВД России по г. Норильску объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел.
13:00 Принять участие в акции «День государственной электронной услуги» приглашает отдел по вопросам миграции и регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД отдела МВД России по г. Норильску.
17:40 Никель подешевел из-за падения китайского импорта.
16:57 Результаты смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Норильске были подведены вчера на расширенном итоговом заседании межведомственной комиссии в конференц-зале Публичной библиотеки.
16:53 На 69-м году жизни не стало Владимира Тягичева, заслуженного артиста России, известного в Норильске актера. Это случилось 26 апреля в Нижнем Новгороде.
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