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27 апреля 2017, 16:53



На 69-м году жизни не стало Владимира Тягичева, заслуженного артиста России, известного в Норильске актера. Это случилось 26 апреля в Нижнем Новгороде.

Первая норильская роль Владимира Владимировича – в спектакле «История одной любви» А. Тоболяка. «Уже тогда наметились черты, отличающие его от других на сцене, - четкое понимание конкретной цели в данный момент. Его герой твердо стоит на земле…» - так писала об артисте «Заполярная правда». Его герои были тверды в целях, намерениях, а еще они были обаятельны, добры и остроумны, покоряли мощью голоса, статностью фигуры, выразительностью пластики. Тягичева называли «заслуженным Дедом Морозом Большого Норильска»: он провел сотни новогодних утренников для детей и концертов для их родителей. Еще в середине 70-х актер читал со сцены тексты Жванецкого, обучал молодежь премудростям сценического движения, был замечательным рассказчиком и знатоком театральных баек. Созданный им театральный оркестр «Рампа» имел большой успех. Самые известные роли актера - Чарли из «Сказки Арденнского леса», Урядник в «Поминальной молитве», лорд Норфолк в «Королевских играх», синьор Монтекки в «Чуме на оба ваши дома», капитан Миляга в «Чонкине», барон Шафиров в «Шуте Балакиреве», Аристарх Ливанович из «Татарина маленького», Мельник из кимовского мюзикла «После дождичка в четверг» и другие. Более ста ролей оставил он после себя - солидный багаж, и творческий, и человеческий. «Володя был настоящий гусар, никогда не обижал женщин, к людям был снисходителен и добр, а молодежь в театре звала его дядя Вова, - говорят наши артисты. – Скорбим».

Просмотров:202 Заполярной сцене он отдал 30 лет яркой творческой биографии. В наш город он приехал по приглашению режиссера Леонида Белявского в 1976 году, обладая богатым опытом работы в детских спектаклях.Первая норильская роль Владимира Владимировича – в спектакле «История одной любви» А. Тоболяка. «Уже тогда наметились черты, отличающие его от других на сцене, - четкое понимание конкретной цели в данный момент. Его герой твердо стоит на земле…» - так писала об артисте «Заполярная правда». Его герои были тверды в целях, намерениях, а еще они были обаятельны, добры и остроумны, покоряли мощью голоса, статностью фигуры, выразительностью пластики.Тягичева называли «заслуженным Дедом Морозом Большого Норильска»: он провел сотни новогодних утренников для детей и концертов для их родителей. Еще в середине 70-х актер читал со сцены тексты Жванецкого, обучал молодежь премудростям сценического движения, был замечательным рассказчиком и знатоком театральных баек. Созданный им театральный оркестр «Рампа» имел большой успех.Самые известные роли актера - Чарли из «Сказки Арденнского леса», Урядник в «Поминальной молитве», лорд Норфолк в «Королевских играх», синьор Монтекки в «Чуме на оба ваши дома», капитан Миляга в «Чонкине», барон Шафиров в «Шуте Балакиреве», Аристарх Ливанович из «Татарина маленького», Мельник из кимовского мюзикла «После дождичка в четверг» и другие. Более ста ролей оставил он после себя - солидный багаж, и творческий, и человеческий.«Володя был настоящий гусар, никогда не обижал женщин, к людям был снисходителен и добр, а молодежь в театре звала его дядя Вова, - говорят наши артисты. – Скорбим».