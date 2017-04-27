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27 апреля 2017, 16:57



Результаты смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Норильске были подведены вчера на расширенном итоговом заседании межведомственной комиссии в конференц-зале Публичной библиотеки.

Cразу в трех номинациях конкурса, касающихся промышленности, строительства и транспорта, лидирующие позиции заняли подразделения Заполярного филиала «Норникеля» - такие как ООО «Норильскникельремонт», цементный завод и ООО «Норильский промышленный транспорт». Призовыми местами в своих группах отмечены школы искусств, муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, культуры, искусства, сферы контроля потребительского рынка и услуг и многих других.

Просмотров:199 В конкурсе приняли участие практически все организации, осуществляющие свою деятельность на территории Норильска. Это не только градообразующие предприятия «Норникеля», но и бюджетные организации - спортивные, образовательные, социальные и даже те, кто в списках проходил в разделе «прочие».Cразу в трех номинациях конкурса, касающихся промышленности, строительства и транспорта, лидирующие позиции заняли подразделения Заполярного филиала «Норникеля» - такие как ООО «Норильскникельремонт», цементный завод и ООО «Норильский промышленный транспорт».Призовыми местами в своих группах отмечены школы искусств, муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, культуры, искусства, сферы контроля потребительского рынка и услуг и многих других.