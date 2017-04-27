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Пасха 2017

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 апреля 2017, 16:57

Результаты смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Норильске были подведены вчера на расширенном итоговом заседании межведомственной комиссии в конференц-зале Публичной библиотеки.


В конкурсе приняли участие практически все организации, осуществляющие свою деятельность на территории Норильска. Это не только градообразующие предприятия «Норникеля», но и бюджетные организации - спортивные, образовательные, социальные и даже те, кто в списках проходил в разделе «прочие».
Cразу в трех номинациях конкурса, касающихся промышленности, строительства и транспорта, лидирующие позиции заняли подразделения Заполярного филиала «Норникеля» - такие как ООО «Норильскникельремонт», цементный завод и ООО «Норильский промышленный транспорт».
Призовыми местами в своих группах отмечены школы искусств, муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, культуры, искусства, сферы контроля потребительского рынка и услуг и многих других.

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    Список новостей

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13:00   Принять участие в акции «День государственной электронной услуги» приглашает отдел по вопросам миграции и регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД отдела МВД России по г. Норильску.

 27 апреля 2017 
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16:53   На 69-м году жизни не стало Владимира Тягичева, заслуженного артиста России, известного в Норильске актера. Это случилось 26 апреля в Нижнем Новгороде. 16:34   Сегодня стали известны итоги кулинарного конкурса «Празднуем Пасху», проводимого на сайте Заполярной правды с 17 по 26 апреля.
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12:32   В годовщину Чернобыльской аварии 26 апреля норильчане собрались в стенах Музейного комплекса, чтобы вспомнить трагические события тридцатилетней давности. 12:12   Сегодня вступает в силу федеральный закон, заменяющий страховые выплаты по ОСАГО на восстановительный ремонт поврежденного при ДТП автомобиля.
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 26 апреля 2017 
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18:41   В Норильске стартовал проект «Танцуй ради жизни, Норильск!», позволяющий молодым людям проявить активность в борьбе с ВИЧ и СПИДом. 18:38   Минстрой РФ к 2020 году намерен создать новые регламенты для строительства в Арктике.
18:15   Порядка 80 тысяч туристов смогут посещать российскую Арктику ежегодно. 18:07   Сегодня в Норильске стартовал городской конкурс «Танцующий норильчонок», объединивший более 150 участников из одиннадцати детских садов НПР.
16:12   Волейбол на снегу! В Норильске впервые пройдет открытый Арктический турнир по зимнему волейболу. 16:01   Норильск готовится отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Управление по делам культуры и искусства ...
15:44   25 молодых семей приобретут жилье в Норильске, используя социальную выплату от государства. 15:33   Жертв радиационных аварий и катастроф вспоминают сегодня в Норильске.
12:46   В Норильске госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшим. 12:33   Сегодня руководитель Главного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю проведет личный прием граждан
12:31   Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов дал оценку состояния загрязненности атмосферного воздуха ... 12:13   Жителей арктического поселка на Таймыре эвакуируют вертолетами в случае паводка.

 25 апреля 2017 
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17:39   Полицейские в районах края проводят работу по профилактике пожаров. 17:36   Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя.
17:29   Таймырский краеведческий музей провел презентацию своего проекта «Их лики светлые как сполохи полярного сияния». 17:28   В Норильске прошли духовно-просветительские встречи под общим названием «Заполярная Пасха»
17:04   Группа ученых Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) намерена провести масштабные исследования по выявлению и изучению памятников ...




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