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27 апреля 2017, 17:40



Никель подешевел из-за падения китайского импорта.

По оценкам специалистов, основной причиной падения стало резкое сокращение китайского импорта этого металла. За первые три месяца текущего года в КНР поступило из-за рубежа 43,38 тыс. т рафинированного никеля, что на 60% меньше, чем в тот же период прошлого года. Между тем, более чем 20%-ный рост поставок никеля в Китай в прошлом году стал основной причиной его подорожания до свыше $11000 за т в самом начале текущего года. Как представляется, китайские компании начали отказываться от приобретения дорогостоящего рафинированного никеля в пользу ферроникеля из Индонезии и никелевой руды из Филиппин. По мнению Джона Майера, аналитика из компании SP Angel, поставки сырья из Филиппин в этом году могут резко упасть, так как правительство страны в марте потребовало закрытия до половины добывающих предприятий, чтобы предотвратить загрязнение водных ресурсов. Однако маркетинговый директор филиппинской компании Nickel Asia Коичи Исихара в своем выступлении на International Nickel Conference в Лиссабоне заявил, что эти меры не окажут существенного влияния на объемы экспорта руды, которые даже прибавят по сравнению с прошлым годом. Как заявила 27 апреля филиппинский министр по охране окружающей среды Регина Лопес, запрет на добычу полезных ископаемых открытым способом будет распространяться только на новые проекты. Действующих предприятий он не затронет. Ранее ряд производителей никеля, в частности, компании «Норильский никель» и Glencore оценивали дефицит предложения на мировом рынке рафинированного никеля в текущем году примерно в 100 тыс. т при объеме потребления немногим более 2 млн. т. Но если тенденция к сокращению китайского импорта сохранится, эти прогнозы, вероятно, придется пересмотреть в сторону уменьшения.

Просмотров:183 Цены на никель на торгах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) опустились до $9320 за т, самого низкого показателя с июня прошлого года. Об этом сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».По оценкам специалистов, основной причиной падения стало резкое сокращение китайского импорта этого металла. За первые три месяца текущего года в КНР поступило из-за рубежа 43,38 тыс. т рафинированного никеля, что на 60% меньше,чем в тот же период прошлого года. Между тем, более чем 20%-ный рост поставок никеля в Китай в прошлом году стал основной причиной его подорожания до свыше $11000 за т в самом начале текущего года.Как представляется, китайские компании начали отказываться от приобретения дорогостоящего рафинированного никеля в пользу ферроникеля из Индонезии и никелевой руды из Филиппин.По мнению Джона Майера, аналитика из компании SP Angel, поставки сырья из Филиппин в этом году могут резко упасть, так как правительство страны в марте потребовало закрытия до половины добывающих предприятий, чтобы предотвратитьзагрязнение водных ресурсов. Однако маркетинговый директор филиппинской компании Nickel Asia Коичи Исихара в своем выступлении на International Nickel Conference в Лиссабоне заявил, что эти меры не окажут существенного влияния на объемыэкспорта руды, которые даже прибавят по сравнению с прошлым годом.Как заявила 27 апреля филиппинский министр по охране окружающей среды Регина Лопес, запрет на добычу полезных ископаемых открытым способом будет распространяться только на новые проекты. Действующих предприятий он не затронет.Ранее ряд производителей никеля, в частности, компании «Норильский никель» и Glencore оценивали дефицит предложения на мировом рынке рафинированного никеля в текущем году примерно в 100 тыс. т при объеме потребления немногим более 2 млн. т.Но если тенденция к сокращению китайского импорта сохранится, эти прогнозы, вероятно, придется пересмотреть в сторону уменьшения.