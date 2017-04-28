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28 апреля 2017, 13:00



Принять участие в акции «День государственной электронной услуги» приглашает отдел по вопросам миграции и регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД отдела МВД России по г. Норильску.

Мероприятие состоится 29 апреля в отделе по вопросам миграции (расположенном по адресу: ул. Нансена, 69) и в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД (ул. Ленинградская, 13а). Сотрудники полиции будут консультировать граждан по регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также окажут помощь в подаче заявлений для получения госуслуг. Посетители будут приниматься без предварительной записи. Напомним, что при подаче заявлений на выдачу или замену паспорта гражданина РФ или заграничного паспорта через портал госуслуг предусмотрена 30% скидка при оплате госпошлины безналичным способом на сайте. Аналогичное условие распространяется на услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией: получение или замену водительского удостоверения, регистрацию автомототранспортного средства.

Просмотров:63 Таким образом норильские полицейские подключаются к краевой акции «День государственной электронной услуги».Мероприятие состоится 29 апреля в отделе по вопросам миграции (расположенном по адресу: ул. Нансена, 69) и в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД (ул. Ленинградская, 13а). Сотрудники полиции будут консультировать граждан по регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также окажут помощь в подаче заявлений для получения госуслуг. Посетители будут приниматься без предварительной записи.Напомним, что при подаче заявлений на выдачу или замену паспорта гражданина РФ или заграничного паспорта через портал госуслуг предусмотрена 30% скидка при оплате госпошлины безналичным способом на сайте. Аналогичное условие распространяется на услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией: получение или замену водительского удостоверения, регистрацию автомототранспортного средства.