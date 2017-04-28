Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2017, 13:03



Отдел МВД России по г. Норильску объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел.

Достойная заработная плата, ежемесячные денежные поощрения, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, включая 1 члена семьи, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях системы МВД России. В настоящий момент в отделе МВД России по г. Норильску имеются вакантные должности полицейского патрульно-постовой службы полиции, инспектора дорожно-патрульной службы, участкового уполномоченного полиции. Более полная информация - в соответствующем разделе настоящего сайта. По вопросам трудоустройства в отделе МВД России по г. Норильску необходимо обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, д. 9, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00; тел.: 34-76-22, 47-24-38.

Просмотров:65 Для замещения вакантных должностей приглашаются мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных силах, имеющие образование не ниже среднего, с перспективой дальнейшего профессионального роста.Достойная заработная плата, ежемесячные денежные поощрения, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, включая 1 члена семьи, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях системы МВД России.В настоящий момент в отделе МВД России по г. Норильску имеются вакантные должности полицейского патрульно-постовой службы полиции, инспектора дорожно-патрульной службы, участкового уполномоченного полиции. Более полная информация - в соответствующем разделе настоящего сайта.По вопросам трудоустройства в отделе МВД России по г. Норильску необходимо обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, д. 9, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00; тел.: 34-76-22, 47-24-38.