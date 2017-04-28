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28 апреля 2017, 13:10



В Норильске проживают 3 648 иностранных граждан. Об этом главе города доложили на заседании консультативного совета по делам национальностей.

«Благодаря профилактике межэтнических конфликтов оперативная обстановка в городе остается под контролем», - пояснил Юрий Магаськин. Кроме того, докладчик отметил, что количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, снизилось на 66%, при этом количество преступлений, совершенных самими иностранцами, осталось на уровне прошлого года. Наибольшую криминальную активность за первые три месяца 2017 года, по сообщению сотрудника МВД, проявили граждане Украины. На 55,6% снизилось количество преступлений, совершенных гражданами России - выходцами из стран СНГ. Также снизилось количество преступлений - на 15,1%, совершенных выходцами с Северного Кавказа. За 1-й квартал 2017 года количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, снизилось на 1,8%, что составило 1 041 человек. Больше всего людей по-прежнему прибывает из Азербайджана – 260, а также с Украины – 233. 86% иностранцев целью поездки назвали работу по найму. Всего же, по словам Юрия Магаскина, по состоянию на 31 марта 2017 года в Норильске проживают 3 648 иностранца, что на 109 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них 1 604 выходца из Азербайджана и 1 354 – с Украины. Говоря о прибывающих в Норильск из северокавказских республик, докладчик отметил, что за три месяца таких насчитывается 151 человек. В основном это жители Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Северной Осетии и Калмыкии. Стоит добавить, что за три месяца этого года гражданство РФ приняли 84 человека, а четверым было предоставлено временное убежище.

Просмотров:82 Юрий Магаськин, и. о. начальника отдела МВД РФ по городу Норильску, сообщил, что на постоянной основе сотрудниками МВД проводится ряд мероприятий, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства и выявление подозрительных лиц. По словам полицейского, в этом году проведено уже 15 встреч с представителями культурно-национальных объединений, в ходе которых были рассмотрены вопросы по недопустимости разжигания национальной розни, вражды и нарушения общественного порядка.«Благодаря профилактике межэтнических конфликтов оперативная обстановка в городе остается под контролем», - пояснил Юрий Магаськин.Кроме того, докладчик отметил, что количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, снизилось на 66%, при этом количество преступлений, совершенных самими иностранцами, осталось на уровне прошлого года. Наибольшую криминальную активность за первые три месяца 2017 года, по сообщению сотрудника МВД, проявили граждане Украины. На 55,6% снизилось количество преступлений, совершенных гражданами России - выходцами из стран СНГ. Также снизилось количество преступлений - на 15,1%, совершенных выходцами с Северного Кавказа.За 1-й квартал 2017 года количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, снизилось на 1,8%, что составило 1 041 человек. Больше всего людей по-прежнему прибывает из Азербайджана – 260, а также с Украины – 233. 86% иностранцев целью поездки назвали работу по найму. Всего же, по словам Юрия Магаскина, по состоянию на 31 марта 2017 года в Норильске проживают 3 648 иностранца, что на 109 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них 1 604 выходца из Азербайджана и 1 354 – с Украины. Говоря о прибывающих в Норильск из северокавказских республик, докладчик отметил, что за три месяца таких насчитывается 151 человек. В основном это жители Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Северной Осетии и Калмыкии.Стоит добавить, что за три месяца этого года гражданство РФ приняли 84 человека, а четверым было предоставлено временное убежище.