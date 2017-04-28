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28 апреля 2017, 13:42



Детской библиотеке имени Саши Петряева в этом году исполняется 60 лет.

Очередные выпускники получили свои свидетельства и сертификаты. Получился настоящий праздник. А впереди еще много интересного, ведь 60 лет – это только начало…

Просмотров:53 На праздничный вечер, посвященный этому событию, пришло очень много гостей: здесь можно было встретить юных выпускников Школы Будущего Читателя и их родителей, друзей и партнеров и даже настоящего писателя – Татьяну Шайбулатову. Домовенок Кузька и ведущие рассказали участникам встречи много интересного о библиотечной жизни, поиграли в разные игры, посмотрели, как родители, превратившись в настоящих актеров, показали сценку-экспромт, попели песни и потанцевали.Очередные выпускники получили свои свидетельства и сертификаты. Получился настоящий праздник. А впереди еще много интересного, ведь 60 лет – это только начало…