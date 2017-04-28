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28 апреля 2017, 13:59



29 апреля 2017 года на стадионе «Заполярник» состоится турнир по механизированному биатлону среди инвалидов города Норильска.

Соревнования стали ежегодными и проводились до 2014 года. С 2015 по 2016 год механизированный биатлон среди людей с ограниченными возможностями и инвалидами не проводился в связи с отсутствием необходимого технического обеспечения и финансирования. В 2017 году проведение турнира по механизированному биатлону возобновлено по инициативе Красноярской региональной общественной организации «Спортивный союз инвалидов Красноярского края». Торжественное открытие турнира состоится в 10.30. Начало спортивной программы в 11.00.

Просмотров:51 Основоположниками и организаторами данного соревнования в 2000 году стали Гальченко Анатолий Петрович, являющийся до 2010 года председателем МОООО «ВОИ» на территории города Норильска, Беляков Виктор Васильевич и Никонюк Александр Григорьевич.Соревнования стали ежегодными и проводились до 2014 года.С 2015 по 2016 год механизированный биатлон среди людей с ограниченными возможностями и инвалидами не проводился в связи с отсутствием необходимого технического обеспечения и финансирования.В 2017 году проведение турнира по механизированному биатлону возобновлено по инициативе Красноярской региональной общественной организации «Спортивный союз инвалидов Красноярского края».Торжественное открытие турнира состоится в 10.30. Начало спортивной программы в 11.00.